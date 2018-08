Barcellona-Roma | i giallorossi pungono Malcom | lo scherzo social è già virale FOTO

sportfair

: Kluivert già fa innamorare i tifosi della Roma: semina mezzo Barcellona e regala a El Shaarawy un assist al bacio ?? - GoalItalia : Kluivert già fa innamorare i tifosi della Roma: semina mezzo Barcellona e regala a El Shaarawy un assist al bacio ?? - Eurosport_IT : Roma scatenata con il Barcellona: 4-2, inutile il gol di Malcom ???? ? - MarcoBovicelli : #Roma, nonostante l’annuncio dei club cancellato il volo di #Malcom: niente arrivo a Ciampino per il giocatore, ins… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Il club giallorosso ha cancellatodalla formazione iniziale del, ironizzando sul no ricevuto nel corso di questa sessione di mercato Labatte ile conquista la prima vittoria nella International Champions Cup, dopo la sconfitta all’esordio contro il Tottenham. La soddisfazione per il club di Pallotta è però doppia, vista la presenza ditra i blaugrana. Per vendicarsi ironicamente del no ricevuto pochi giorni fa, laha pensato bene di cancellare dalla formazione iniziale delil nome del brasiliano, passando un con photoshop una linea blu tra Aleix Vidal e Cucurella. Una trovata ironica che non ha fatto arrabbiare, andato anche in gol durante il match: “Era solo uno…”. L'articolo, i: loè già...