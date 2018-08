Bank of England pronta ad aumentare i tassi : Per quanto riguarda l'economia, la ripresa della crescita nel secondo trimestre è proseguita, sebbene le vendite al dettaglio di giugno siano state deludenti, con un calo delle vendite - escluse le ...

Sterlina scivola a minimo in sette mesi per Bank of England e timori Brexit : La Sterlina è scesa al minimo in sette mesi nei confronti del dollaro, nella sessione odierna, dopo che il vice governatore della banca centrale del Regno Unito, Jon Cunliffe, ha lanciato un allarme ...

Bank of England : 'Famiglie morose in pericolo se c'è recessione' : Cunliffe ha avvertito che alcune famiglie hanno raggiunto livelli preoccupanti di debito, che potrebbe trascinarle in una crisi se l 'economia impenna. ', Il debito delle famiglie è, abbastanza ...

Regno Unito - la Bank of England lascia i tassi allo 0 - 50% : Teleborsa, - Nulla di fatto in materia di politica monetaria nel Regno Unito. La Bank of England , BoE, ha lasciato invariati i tassi di interesse allo 0,50% e ha mantenuto invariato il piano di ...