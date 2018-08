Bancomat Pay | nasce il nuovo sistema di pagamento digitale per i proprietari di carta

laragnatelanews

: WORLD ADVERTISING FREE BUSINESS ACTION a cura di Stefano Donno : Arriva il Bancomat Pay: Pagare usando il proprio n… - stefanodonno75 : WORLD ADVERTISING FREE BUSINESS ACTION a cura di Stefano Donno : Arriva il Bancomat Pay: Pagare usando il proprio n… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) In questi anni i pagamenti digitali e tramite dispositivi mobili (smartphone prima di tutto) sono cresciuti in maniera esponenziale anche in Italia spingendo sempre più persone ad affidarsi a questi strumenti per gestire i propri pagamenti e trasferimenti di denaro, trattandosi di strumenti semplici e immediati da usare. Questa crescita del settore ha portato alla nascita di nuovi sistemi di pagamenti per andare incontro alle esigenze dei consumatori, ed è inevitabile che anche i principali esponenti nel settore dei pagamenti tradizionali siano costretti ad adeguarsi al cambiamento per non restare indietro.proprio con l’obiettivo di offrire une utile strumento a milioni di consumatori cheSpa, in collaborazione con SIA, ha deciso di lanciare prossimamente undiper i possessori di carte Pago. E’ ormai da oltre ...