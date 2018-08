Banca Ifis in caduta libera a Piazza Affari

Piazza Affari : Banca Ifis - quotazioni alle stelle : Seduta decisamente positiva per l' Istituto con sede a Venezia , che tratta in rialzo del 2,71%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Banca Ifis ...

Sotto la parità il comparto Finanziario in Italia - -0 - 61% - - giornata in discesa per Banca Ifis : Leggermente negativo il settore Finanziario Italiano , mostrando un andamento simile all' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Financials ha terminato la seduta a quota 12.410,35, con un decremento ...