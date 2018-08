Auto | Toninelli | ' Obiettivo 2030 zero macchine inquinanti Ci saranno incentivi a

Toninelli e Tria sciolgono cda Fs/ Azzerati vertici Ferrovie - Pd vs M5s : “blitz da Stato Autoritario” : Fs, Toninelli e Tria azzerano i vertici: sciolto il cda di Ferrovie dello Stato, il Governo silura l'ad Mazzoncini. Ecco come cambia il gruppo: addio anche alla fusione con Anas?(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 20:12:00 GMT)

Sensori anti abbandono per bimbi - Toninelli : presto obbligatori in Auto. Cosa ne pensate?? : Il piano del ministero dei Trasporti ha un costo di 100 euro, sui quali lo Stato potrebbe applicare l'Iva agevolata Potrebbe presto diventare obbligatorio un dispositivo da applicare al seggiolino per il trasporto dei bambini in auto, per evitare i drammi legati all’abbandono. L’annuncio arriva dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, che sottolinea la volontà di mettere mano al Codice della Strada, con un disegno di legge che ...

Danilo Toninelli : rivedere i pedaggi Autostradali per finanziare il reddito di cittadinanza : Dopo l'estate il discorso non potrà più essere rinviato: i 5 Stelle dovranno mettere mano al reddito di cittadinanza , il punto programmatico che con ogni probabilità gli ha fatto vincere le elezioni ...

Toninelli : "Guardia costiera è Autonoma" : "La Guardia costiera opera in condizioni di autonomia tecnico-giuridica , per cui non devo essere io a dire se deve rispondere oppure no agli Sos . La Guardia costiera non può intervenire nelle acque ...

Migranti : Toninelli replica a Salvini : 'Guardia Costiera Autonoma' : Torna sul tema dei Migranti il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli dopo le parole di ieri del ministro dell'Interno, Matteo Salvini sulla Guardia Costiera. Il titolare del Viminale, ieri, ...

Famiglie senz’Auto - lettera aperta ai ministri Costa e Toninelli : Circa 7 anni fa un’auto invase la nostra carreggiata e distrusse la nostra vettura: io, mio marito e i bambini ci salvammo per miracolo. Da allora abbiamo deciso di non ricomprarla. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, le nostre motivazioni si sono rafforzate e approfondite. Ci siamo organizzati, abbiamo conosciuto tante altre Famiglie senz’auto, creato una rete e la nostra scelta di vita è diventato impegno civile e ...

Mobilità - Toninelli : Torino verso guida Autonoma e strade intelligenti : Teleborsa, - La smart mobility sta a cuore al neo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli . "Sulla smart mobility, e in particolare la guida autonoma, stiamo sperimentando a ...