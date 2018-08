Auditorium | il Roma Summer Fest chiude con 100 mila spettatori

Auditorium : Si conclude la stagione estiva con 100.000 spettatori al Roma Summer Fest - 10.000 alla Casa del Jazz : Roma – Chiude con circa 100.000 spettatori Roma Summer Fest, il festival estivo della Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica. Dopo due mesi di grande musica dal vivo partiti il 26 maggio scorso con gli Arctic Monkeys la cavea, per la prima volta in piedi per alcuni concerti, si è “infiammata” quasi ogni sera grazie alle grandi star nazionali e internazionali come Arctic Monkeys, Patti Smith, Elio e le Storie Tese, ...

Tribalistas live l'11 novembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma : Tribalistas, il trio brasiliano composto da Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes per la prima volta in Tour in tutto il mondo Il trio brasiliano acclamato in tutto il mondo Tribalistas intraprende per la prima volta un tour che toccherà America e Europa. E presenterà il nuovo progetto discografico. Giovedì 8 novembre a Milano , Teatro degli Arcimboldi. E l' 11 ...

James Blunt mattatore all'Auditorium di Roma : il concerto tra successi - aneddoti e battute su Trump : 'Ora canto una canzone che conoscete... No, non è You're Beautiful , quella non la canterò', dice serio J ames Blunt al pubblico dell' Auditorium Parco della Musica di Roma . Segue coro di 'noooo', '...

Roma : Jethro Tull - il 19 luglio all’Auditorium Parco della Musica : Roma – Un tour mondiale per celebrare l’anniversario d’oro dei Jethro Tull. Ian Anderson presenterà al pubblico il meglio della leggendaria carriera del gruppo che ha fatto la storia del rock progressive, e si esibirà a Roma giovedì 19 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. Le altre date in Italia sono Molfetta il 17 luglio, Porto Recanati il 18 luglio, Cagliari il 21 luglio, Milano il 23 luglio e Firenze il 24 luglio. I ...

Ben Harper torna a Roma : il 21 ottobre in concerto all'Auditorium Parco della Musica : Ben Harper torna in Italia e il prossimo 27 ottobre salirà sul palco della sala Santa Cecilia all'Auditorium Parco della Musica. I biglietti si potranno acquistare - come fa sapere Musica per Roma - ...

Roma - Ben Harper all'Auditorium Parco della Musica il 27 ottobre : Roma, 16 lug., askanews, - Ben Harper torna in Italia, il 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Dopo il suo album di debutto nel 1994, 'Welcome to the Cruel World', Ben Harper ha ...

Roma - Ben Harper all'Auditorium Parco della Musica il 27 ottobre : Roma, 16 lug., askanews, - Ben Harper torna in Italia, il 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica a Roma.Dopo il suo album di debutto nel 1994, "Welcome to the Cruel World", Ben Harper ha ...

Auditorium di Roma. Concluso l'VIII Congresso del Consiglio Nazionale degli Architetti - Pianificatori - Paesaggisti e Conservatori : L'imperativo per tutti gli Architetti a partire da questo Congresso è esprimere pubblicamente la propria cultura, fondata sulla coscienza storica, sull'ancoraggio alla scienza, sulla coniugazione di ...

De Gregori sfida Roma - il live all'Auditorium : 'E ce vengono pè fame da lontano / Perché Roma vuole dì la capitale / Ma 'n borgata pe' strada che 'n imbuto / Roma vole di' sortanto sei fottuto / Sei fottuto e puro tocca tirà avanti / E li giorni ...

De Gregori - sorpresa all'Auditorium : brano sui problemi di Roma a inizio concerto : 'Dice l'aria c'è più bona che a Milano/ Specialmente pè chi campa solo d'aria./ Specialmente pè chi torna a casa a sera/ E nell'aria ce pò solo bestemmià./ Le matine de gennaio ce stà 'n sole/ Tanto ...

Auditorium - Dosal : “Amo Roma - questa città è il massimo” : Di questi tempi è difficile ascoltare un’appassionata dichiarazione d’amore nei confronti di Roma e dei Romani. Eppure lo spagnolo Josè Dosal, 55 anni, da quasi tre anni amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, che gestisce l’Auditorium Parco della Musica, non ha dubbi: “Roma è il massimo. E la cultura è Roma. Ciò che più mi ha colpito da quando vivo qui è il livello di sensibilità della gente di Roma, la profondità che si ...

Luca Barbarossa : 'Canto la mia città in romanesco. E piace all'Italia'. Il 29 concerto all'Auditorium : Lo confesso, la voglia all'inizio dell'intervista era quella di chiedergli 'passame er sale'. Romanamente, avverbio che - con calembour - definisce Luca Barbarossa: una bella mente romana, una bella ...

Auditorium - Dosal alla 'Dire' : 'Amo Roma - questa città è il massimo' : Oggi abbiamo tutti spettacoli di qualità e questo ha fatto sì che l'Auditorium sia il più importante polo culturale d'Europa'. 'OTTIMO RAPPORTO CON COMUNE Roma E REGIONE LAZIO' 'Con tutti i soci ...

Roma - firmato l'accordo per l'area pedonale davanti all'Auditorium : ... in modo da migliorare la fruizione dell'Auditorium e incrementare le attività culturali di fronte al principale spazio della Capitale che ospita concerti, incontri, spettacoli. Una convenzione ...