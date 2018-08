Atti vandalici sul bus navetta da e per Casalabate | il Comune di Trepuzzi sospende il

Giura bernese : Atti vandalici su impianti eolici : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Milano - tram bloccato per Atti vandalici. La rissa a bordo poi i dipendenti Atm inseguiti e picchiati : arrestati due italiani : Due italiani ritenuti responsabili dell’aggressione ai danni di due dipendenti Atm compiuta lo scorso 13 maggio sono stati arrestati su ordine di custodia cautelare in carcere dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano. L’aggressione era accaduta intorno alle 3 di notte in piazzale Cadorna ai danni di due dipendenti dell’Azienda trasporti milanesi che erano intervenuti perché un mezzo si era ...

Modena - Torrenova tra accattoni Atti vandalici e spaccio : Clienti del supermercato che vengono 'scortati' dai mendicanti sino all'auto. Il problema dei parcheggi, della 'baby gang' e il ritorno del giro di droga

Napoli - Atti vandalici contro il monumento in ricordo di Pino Daniele : Dei vandali hanno distrutto l"installazione in memoria di Pino Daniele, a Napoli.Il monumento in onore del cantante blues si trovava ai Quartieri Spagnoli, tra Vico Due Porte e Toledo, a un tiro di schioppo dalla fermata della metropolitana. Nella notte, qualcuno ha avuto la "bella" pensata di abbattere l"opera in polistirolo - raffigurante Daniele e la sua chitarra - lasciandola per terra, distrutta. Senza alcun rispetto verso un'icona della ...

Atti vandalici in via Cavour a Vittoria - denunciati due ragazzi : Vittoria - Sono state denunciate dalla polizia due persone accusate del reato di danneggiamento aggravato. In seguito agli Atti di vandalismo compiuti nei giorni scorsi presso l'isola pedonale di via ...

Vittoria reagisce agli Atti vandalici : Dopo gli atti vandalici ai danni di una scuola vittoriese interviene anche il vicesindaco della città Andrea La Rosa

Svizzera : Ffs - oltre 5 mln franchi di danni per Atti vandalici : Roma, 31 mag. (AdnKronos/ats) – Le Ferrovie federali svizzere hanno subito danni per 5,4 milioni di franchi nel 2017 a causa di atti vandalici a suoi veicoli e impianti. In una nota diffusa oggi, le Ffs si appellano ai media affinché si limitino a “una comunicazione distaccata e obiettiva”, che a loro avviso contribuirebbe a “prevenire le emulazioni”. è dimostrato che quando i media propongono foto o video al ...