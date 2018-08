Atr | Le Maire | fiducioso su consegne 8 velivoli a Iran entro 6 agosto

sportfair

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Roma, 1 ago. (AdnKronos) – “Ho confermato ai ministri Di Maio e Tria che gli Stati Uniti dovrebbero dare il loro accordo per la consegna degli 8 Atr all’prima del 6. Questa consegna degli Atr è un punto vitale per l’economia francese e italiana”. Ad affermarlo è il ministro dell’Economia francese, Bruno Leincontrando i giornalisti a Palazzo Farnese al termine degli incontri a Roma con il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio e il ministro dell’Economia, Giovanni Tria. “Aspettiamo una decisione definitiva degli Usa, ma in seguito alle discussioni che ho avuto con il sottosegretario Usa, sembra che ci sarà l’accordo delle Autorità Usa per la consegna degli 8 Atr prima del 6all’”, sottolinea Le. Atr è una joint venture controllata congiuntamente ...