ATP Washington – Stan Wawrinka eliminato al primo turno da Donald Young

Tennis - ATP : Murray torna a sorridere a Washington. 'Ma devo giocare meglio' : PICCOLI PASSI - L'esultanza potrebbe sembrare smodata, per uno che ha vinto tre tornei dello Slam - due a Wimbledon - e due anni fa è stato numero 1 al mondo. Eppure il 31enne scozzese aveva molto da ...

ATP Washington - Murray rimonta vincente contro McDonald : L'ex numero 1 del mondo, ora 832 Atp, ha dovuto lottare per avere la meglio, in rimonta, su Mackenzie McDonald , numero 80 Atp, battuto per 3-6, 6-4, 7-5. Murray - che sembra aver finalmente risolto ...