Astronomia | studiato il “cuore” radioattivo di Ck Vulpeculae

(Di mercoledì 1 agosto 2018) È una fievole stella, situata a circa 2000 anni luce dalla Terra ed è circondata da un alone di materiale luminoso che si riversa nello spazio: così si presenta, oggi, Ck(in breve Ck Vul), che sta facendo parlare di sé per le molecole che emette. Ma questo non è stato sempre il look di Ck Vul, che è il frutto di una spettacolare collisione: in precedenza, infatti, c’erano due stelle caratterizzate da una massa relativamente bassa che si sono fuse nel 1670, un evento che all’epoca fu visibile ad occhio nudo. Dopo 348 anni, il risultato di quello scontro cosmico non è più così facilmente distinguibile e solo lo sguardo acuto dei telescopi è in grado di osservare Ck Vul e le sue peculiarità. La nuova stella – riporta Global Science – è al centro di un recente studio, condotto da un team internazionale di astronomi e coordinato dall’Harvard-Smithsonian Center for ...