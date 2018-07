Astronomia | congiunzioni e stelle cadenti | ecco cosa ci riserva il cielo del mese di

meteoweb.eu

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Nuovodi eventi astronomici:ci attende ad Agosto 2018, l’ottavodell’anno secondo il calendario gregoriano e il terzodell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Innanzitutto, il Sole passa dalla costellazione del Cancro a quella del Leone. Le giornate si accorceranno di circa 75 minuti nel corso del. La Luna è in fase di Ultimo Quarto il 4, novilunio l’11, Primo Quarto il 18 e plenilunio il 26. Il nostro satellite si trova nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita (perigeo) il giorno 10 (358.082 km), nel punto più lontano (apogeo) il 23 (405.743 km). Per quel che riguarda i pianeti del Sistema Solare, Mercurio nel corso dei primi giorni delnon è visibile in quanto in congiunzione con il Sole, successivamente si potrà scorgere al mattino presto sull’orizzonte ...