Astronomia | agosto al Parco “Livio Gratton” di Rocca di Papa | un’estate ricca di emozioni

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Dopo l’emozionante eclissi totale di Luna del 27 luglio sarà lo sciame meteorico delle Perseidi a tenere tutti con gli occhi rivolti al cielo e con il fiato sospeso. Ma non solo. Il cielo disarà infatti impreziosito da tantissimi altri oggetti celesti, tutti osservabili alastronomicodidi, recentemente inaugurato, in occasione degli Astroincontri organizzati dall’Associazione Tuscolana di(ATA). Tali eventi divulgativi scientifici rappresentano un’opportunità unica e imperdibile per immergersi nell’affascinante mondo dell’, per conoscere dalla viva voce di esperti e ammirare a occhio nudo e al telescopio tutte le meraviglie del nostro cielo. Si parte venerdì 3con l’Astroincontro sull’affascinante esistenza delle stelle. Si capirà, grazie al racconto di un’esperta operatrice dell’ATA, come nascono, si evolvono e ...