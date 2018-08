Ascolti tv | The Good Doctor non ha rivali | oltre 4 milioni per la fiction

Ascolti tv - The Good Doctor si conferma e vince con 4 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Continua il succcesso di The Good Doctor che su Rai1 ancora una volta si impone nella gara degli Ascolti nel prime time con 4.275.000 telespettatori (share 23%), risultando il programma più visto della giornata. Su Canale 5 il film di Paolo Genovese Tutta colpa di Freud ha ottenuto 1.712.000 spettatori (share 10.05%) e su Italia 1 la serie Chicago P.D. è stata seguita da 900.000 appassionati (share 5.4%). Sempre in prima ...

Ascolti TV | Martedì 31 luglio 2018. The Good Doctor 23% - Tutta Colpa di Freud 10%. La5 al 2.9% con la replica di Temptation Island : The Good Doctor Su Rai1 il doppio appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 4.276.000 spettatori pari al 23% di share (primo episodio: 4.428.000 – 22.8%; secondo episodio: 4.142.000, 23.1%). Su Canale 5 il film Tutta Colpa di Freud ha raccolto davanti al video 1.711.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 la replica di Furore ha interessato 632.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Italia 1 la serie Chicago PD ha intrattenuto ...

Ascolti tv - The Good Doctor si conferma con 4 - 3 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time The Good Doctor vince ancora confermandosi dopo gli ottimi risultati del 17 luglio quando aveva raggiunto all’esordio i 5 milioni di telespettatori. Nel secondo appuntamento della serie tv di Rai1 con Freddie Highmore, infatti, ha totalizzato 4.563.000 telespettatori e il 22,48% di share nel primo episodio, e 4.357.000 e il 22,78% nel secondo. Su Canale 5 il film Sapore di te ha ottenuto 2.048.000 telespettatori e il ...

Ascolti TV | Martedì 24 luglio 2018. The Good Doctor domina con il 23.5% - Sapore di Te 10.6% : The Good Doctor Su Rai1 The Good Doctor ha conquistato 4.315.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 Sapore di Te ha raccolto davanti al video 2.048.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Furore ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago P.D. ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Rocky II ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 ...

The Good Doctor su Rai1 dopo il boom di Ascolti : Shaun e la sindrome del Savant negli episodi del 31 luglio : The Good Doctor lo si odia o lo si ama, così come è stato per Dr House e così come è per il lavoro di David Shore. A quanto pare gli italiani hanno amato il suo Sherlock in camice bianco e bastone e hanno amato anche il giovane Shaun e la sua sindrome del Savant. Rain Man e Dustin Hoffman hanno avuto il merito di portare questa sindrome presso il grande pubblico ma adessè è Freddie Higmore, una delle promesse del cinema americano, a calarsi ...

Temptation Island 2018 : record di Ascolti - ma scappa da The Good Doctor : record di ascolti per Temptation Island, che però evita lo scontro con The Good Doctor. La puntata di ieri del reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia è stata vista da 3.981.000 spettatori per il 22.51% di share (qui tutti gli ascolti di ieri). Si tratta del miglior risultato di sempre per il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Dati molto positivi, anche alla luce del fatto che la trasmissione ha ...

Focus Ascolti : Fotografia del pubblico del debutto di The good doctor su Rai1 : Sorpresa ieri sera su Rai1 con la nuova serie The good doctor che attrae oltre 5 milioni di telespettatori ed oltre il 25% di share in pieno luglio svelando come si possa arrivare a risultati come questi anche con un telefilm d'importazione, nel caso americano. Sono certamente lontani i tempi in cui Rai1 trasmise Dallas il mercoledì in prime time, telefilm questo che fu poi preso da Canale5 e che servì proprio per lanciare la rete ...

Boom d'Ascolti su Rai 1 per 'The Good Doctor' : i perché del successo : Emergono chiaramente le difficoltà di comunicazione , la scarsa flessibilità, la tendenza alla perseverazione: "Quando Shuan sta a casa si lava, fa sport, deve uscire, tutto è comandato dalla sveglia.