Ascolti TV | Martedì 31 luglio 2018 The Good Doctor 23% | Tutta Colpa di Freud 10%

Ascolti TV | Martedì 24 luglio 2018. The Good Doctor domina con il 23.5% - Sapore di Te 10.6% : The Good Doctor Su Rai1 The Good Doctor ha conquistato 4.315.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 Sapore di Te ha raccolto davanti al video 2.048.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Furore ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago P.D. ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Rocky II ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 ...

Ascolti TV | Martedì 17 luglio 2018. Boom clamoroso di The Good Doctor (27.8%). Cremonini fermo al 4.1% : The Good Doctor Su Rai1 – dalle 21.31 alle 23.47 – il primo triplo appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 5.230.000 spettatori pari al 27.8% di share (nel dettaglio primo episodio: 5.407.000 – 25.8%; secondo episodio: 5.235.000 – 27.3%; terzo episodio: 5.016.000 – 31.7%). Su Canale 5 il film Ti Amo in Tutte le Lingue del Mondo ha raccolto davanti al video 1.739.000 spettatori pari all’8.9% di share. ...

Ascolti TV | Martedì 17 luglio 2018. Boom clamoroso di The Good Doctor (27.8%) : The Good Doctor Su Rai1 il primo triplo appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 5.230.000 spettatori pari al 27.8% di share. Su Canale 5 il film Ti Amo in Tutte le Lingue del Mondo ha raccolto davanti al video 1.739.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 il concerto Cesare Cremonini – Una notte a San Siro ha interessato 803.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 il film Transformers ha intrattenuto 1.145.000 ...

Ascolti TV | Martedì 10 luglio 2018. Francia-Belgio oltre i 10 mln (46.5%) : Francia-Belgio Su Rai1 Scusate se esisto! ha conquistato 2.648.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 Francia-Belgio ha raccolto davanti al video 10.207.000 spettatori pari al 46.5% di share e Balalaika 2.669.000 (16.3%). Su Rai2 NCIS ha interessato 777.000 spettatori pari al 3.3% di share e Rosewood ne ha interessati 805.000 (4.2%). Su Italia 1 Step Up 4 Revolution ha catturato l’attenzione di 853.000 spettatori (4.1%). Su ...

Ascolti tv martedì 3 luglio 2018 : Prime Time Su Rai 1 Velvet Collection ha registrato 2.033.000 telespettatori, share 9,81%. Su Rai 2 Rosewood ha registrato 839.000 telespettatori, share 3,59%. Su Rai 3 Il film Gemma Bovery ha registrato 748.000 telespettatori, share 3,26%. Su Canale 5 Colombia - Inghilterra ha registrato un netto di 8.660.000 telespettatori, share 39,24%. Su Italia 1 Il film The Twilight saga: Eclipse ha registrato un netto di 1.076.000 ...

Ascolti TV | Martedì 3 luglio 2018. Colombia-Inghilterra 39.2% - Balalaika 18.7%. Solo il 9.8% per il debutto di Velvet Collection : Velvet Collection Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 2.033.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale 5 Colombia-Inghilterra ha raccolto davanti al video 8.659.000 spettatori pari al 39.2% di share e Balalaika 2.064.000 (18.7%). Su Rai2 NCIS ha interessato 939.000 spettatori pari al 4% di share e Rosewood ne ha interessati 829.000 (3.9%). Su Italia 1 The Twilight Saga: Eclipse ha catturato l’attenzione di 1.076.000 spettatori ...

Ascolti TV | Martedì 3 luglio 2018. Colombia-Inghilterra al 39.2% - Balalaika al 18.7%. Solo il 9.8% per il debutto di Velvet Collection : Velvet Collection Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 2.033.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale 5 Colombia-Inghilterra ha raccolto davanti al video 8.659.000 spettatori pari al 39.2% di share e Balalaika 2.064.000 (18.7%). Su Rai2 NCIS ha interessato 939.000 spettatori pari al 4% di share e Rosewood ne ha interessati 829.000 (3.9%). Su Italia 1 The Twilight Saga: Eclipse ha catturato l’attenzione di 1.076.000 spettatori ...