Ascolti TV | la Rai con The Good Doctor conquista il pubblico e batte Mediaset

Focus Ascolti : L'estate della tv - Rai1 ancora al comando : La notizia è che, seppur di un soffio, Rai1 nel computo totale giugno-luglio 2018 è sopra su Canale5, nonostante la rete Mediaset ha ospitato quest'anno i mondiali di calcio. Nei dati medi del totale individui-totale giornata nei due mesi appena trascorsi registriamo infatti una media del 14.55% di share per Rai1, cm il 14.43% di Canale 5.La rete ammiraglia della televisione pubblica ottiene il suo dato più alto il 17 luglio con il 18,29%, ...

Ascolti TV | Venerdì 27 luglio 2018. Velvet 10.8% - Le Verità Nascoste 9.9%. Attacco al Potere su Rai4 al 4.1% : Velvet Collection Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 1.620.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste la partita ha raccolto davanti al video 1.497.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 831.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 760.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 653.000 spettatori pari ad uno ...

Il mercato traina gli Ascolti di Sportitalia : punte del 3% di share : Ormai da tempo Sportitalia rappresenta un vero e proprio punto di riferimento in TV per chi desidera essere costantemente aggiornato sulle ultime trattative di calciomercato. L’emittente diretta da Michele Criscitiello, infatti, per tradizione dedica sempre grande spazio nel periodo estivo alle operazioni di rafforzamento che i vari club stanno portando avanti, serie minori comprese. La […] L'articolo Il mercato traina gli ascolti di ...

Ascolti tv - la Rai va sul sicuro con Piero Angela : che numeri Superquark : Grande successo anche d'estate per Superquark, che si è aggiudicato gli Ascolti della prima serata di mercoledì 25 luglio. Il programma scientifico condotto da Piero Angela, in...

The Good Doctor su Rai1 dopo il boom di Ascolti : Shaun e la sindrome del Savant negli episodi del 31 luglio : The Good Doctor lo si odia o lo si ama, così come è stato per Dr House e così come è per il lavoro di David Shore. A quanto pare gli italiani hanno amato il suo Sherlock in camice bianco e bastone e hanno amato anche il giovane Shaun e la sua sindrome del Savant. Rain Man e Dustin Hoffman hanno avuto il merito di portare questa sindrome presso il grande pubblico ma adessè è Freddie Higmore, una delle promesse del cinema americano, a calarsi ...

Ascolti TV | Venerdì 20 luglio 2018. Guerra tra poveri per Velvet (11.2%) e Le Verità Nascoste (9.6%). Il Meglio di IgT su TV8 al 4.1% - Rai4 al 3.7% : Velvet Collection - Megan Montaner Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 1.878.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.394.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Due casi per Helen Dorn ha interessato 813.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha catturato l’attenzione di 826.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto ...

Focus Ascolti : Fotografia del pubblico del debutto di The good doctor su Rai1 : Sorpresa ieri sera su Rai1 con la nuova serie The good doctor che attrae oltre 5 milioni di telespettatori ed oltre il 25% di share in pieno luglio svelando come si possa arrivare a risultati come questi anche con un telefilm d'importazione, nel caso americano. Sono certamente lontani i tempi in cui Rai1 trasmise Dallas il mercoledì in prime time, telefilm questo che fu poi preso da Canale5 e che servì proprio per lanciare la rete ...

Boom d'Ascolti su Rai 1 per 'The Good Doctor' : i perché del successo : Emergono chiaramente le difficoltà di comunicazione , la scarsa flessibilità, la tendenza alla perseverazione: "Quando Shuan sta a casa si lava, fa sport, deve uscire, tutto è comandato dalla sveglia.

The Good Doctor - la serie fa il boom di Ascolti su RaiUno. Il dottor Murphy affetto dalla sindrome del savant cura malati in modo geniale : Un tempo c’erano George Clooney con il Dr. Doug Ross in E.R., Hugh Laurie con il Dr. House nell’omonima serie e infine Patrick Dempsey con il Dr. Derek Shepherd in Grey’s Anatomy. Ora l’Italia ha trovato il suo nuovo dottore del cuore: si chiama Shaun Murphy ed è il protagonista della nuova serie in corsia, The Good Doctor, che al debutto su RaiUno (martedì sera) ha fatto sfracelli sopra ogni più rosea aspettativa. Sono ...

The Good Doctor - cosa conferma e cosa ci dice di nuovo il record d'Ascolti su Raiuno : Inutile girarci intorno: quando stamattina gli addetti ai lavori hanno verificato gli ascolti di ieri sera, si aspettavano i numeri di una tipica serata estiva (per di più una delle prime a pochi giorni dalla fine dei Mondiali di calcio). In palinsesto c'erano una serie tv, un concerto, un talk e tanti film.E' bastato fermarsi alla prima riga dei dati, quella di Raiuno, per intenderci, per cambiare idea. Il debutto di The Good Doctor ha ...

Mondiali 2018 - Ascolti record. Pier Silvio Berlusconi : «A Mediaset costati 71 milioni. La Rai ne offrì 68» : I Mondiali di calcio sono un grande successo per Mediaset . ascolti record con share compreso tra il 30 e il 40%. In aggiunta a un boom nella raccolta pubblicitaria che nel primo semestre del 2018 è ...

Tv : Ascolti - senza Mondiali Rai1 torna a vincere con “ora o mai più” : Nel giorno di pausa dei Mondiali di calcio, Rai1 si riprende la leadership della prima serata del venerdì con la finale di ‘Ora o Mai Più’, vista da 3.355.000 telespettatori e il 20.6% di share. Al secondo posto, su Canale 5, ‘Le Verità Nascoste’ con 1.689.000 telespettatori e il 9.1% di share. Terzo piazzamento, su Rai2, per ‘Captain America: The Winter Soldier’ con 1.233.000 telespettatori con il 6.9% ...