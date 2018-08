Arrestato capo ' ndrina Cuppari

Napoletani scomparsi in Messico : Arrestato il capo del cartello Jalisco Nuova Generazione : C'è una svolta nella vicenda della scomparsa dei Napoletani in Messico. Militari dell'esercito hanno tratto in arresto José Guadalupe Rodríguez Castillo, considerato uno...

Foggia - Arrestato il capoclan Roberto Sinesi : rispose al fuoco dei sicari : Foggia - I carabinieri di Foggia hanno notificato a Roberto Sinesi, 56 anni, ritenuto esponente di spicco della Società, la mafia Foggiana, una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip ...

Foggia - Arrestato il capoclan Roberto Sinesi : rispose al fuoco dei sicari : Deve rispondere di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di una pistola, reati aggravati dall'avere agito col metodo mafioso nel 2016 quando sparò per strada per sfuggire a un agguato

Caporalato - a Bisceglie Arrestato un imprenditore agricolo : una donna faceva da caporale : Tre arresti nell'operazione della guardia di finanza che ha fermato lo sfruttamento di braccianti agricoli impiegati nel settore della raccolta dell'uva da tavola e delle ciliegie

Napoli - Arrestato capoclan rione Sanità : 10.14 I Carabinieri di Napoli hanno arrestato 3 persone tra cui anche Salvatore Savarese,65 anni,ritenuto a capo dell'omonimo clan del rione Sanità.Avrebbe fatto parte del commando che ha compiuto, il 1° giugno scorso,un raid punitivo al Bar Romeo,gestito dall'omonima famiglia Il movente sarebbe da ricondurre a uno scontro verbale tra un esponente del clan e un parente della vittima,che non ha gradito l'intervento della"famiglia" nella ...

Viaggia senza biglietto e aggredisce la capotreno : bulgaro Arrestato : capotreno aggredita da un passeggero sprovvisto di biglietto. L'episodio si è verificato ieri mattina, intorno alle 10, a bordo del treno regionale Napoli Campi Flegrei-Salerno dove la donna stava ...

Caporalato : lavoratori sottopagati - Arrestato titolare azienda agricola : Milano, 28 giu. (AdnKronos) - Un 29enne di origine bengalese, titolare di un'azienda agricola a Castel Goffredo (Mantova), è stato arrestato per il reato di Caporalato. I carabinieri, insieme alla polizia locale e al personale dell'Ispettorato del Lavoro di Mantova, durante l'attività di prevenzione

Vendeva schiavi alle Coop Caporale Arrestato in India Ecco come funziona il 'sistema' : Lo schiavo io ce l'ho in Coop e tu no? Il meccanismo è oleato da anni di efficienza nella Grande distribuzione organizzata, nella logistica e nelle fabbriche. Ma ogni tanto si inceppa, come qualche giorno fa, quando è emerso a livello interregionale la condizione di una parte della comunità Indiana in Italia che vive in condizione di schiavitù (e non sono neanche quelli che arrivano con i barconi). ...

Mantova : blitz anticaporalato - Arrestato imprenditore agricolo : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - blitz anticaporalato nel Mantovano. I carabinieri hanno arrestato un imprenditore agricolo 34enne di origine bengalese per aver impiegato, nella sua azienda agricola, 6 lavoratori 'in nero'. A carico dell'imprenditore è stato emesso un provvedimento di sospensione dell’

Caporalato a Vittoria - Arrestato albanese : trovata anche refurtiva : La Polizia di Stato arresta imprenditore agricolo albanese per sfruttamento di 6 suoi connazionali clandestini. Denunciato in concorso il padre.