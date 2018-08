Argentina | Messi contro Hulk | il fuoriclasse dribbla il cane sul campo da calcetto

Calcio amputati : ai Mondiali del Messico Italia nel girone B con Argentina - Francia e Ghana : Se da un lato è un bene stare lontani dalla Russia, campioni del mondo del 2014, e dalla Turchia, prima in Europa, dall'altro siamo obbligati ad arrivare primi nel girone per evitare abbinamenti duri.

Presidente Afa : “Messi continuerà a giocare in nazionale Argentina” : Lionel Messi continuerà a giocare per la nazionale Argentina, una volta che sarà definito ad agosto il nuovo allenatore. Lo ha confidato il Presidente della Federcalcio argentina (AFA), Claudio Tapia. “Penso che continuerà, dobbiamo lasciarlo tranquillo, avviare il progetto e vedere come stanno le cose”, ha aggiunto Tapia a radio Mitre di Buenos Aires. Il numero uno dell’AFA è convinto che non verrà meno l’impegno ...

Argentina - quando Messi esonerò Sampaoli a metà Mondiale : 'Non ci fidiamo più di te' : In realtà il retroscena non fa altro che confermare quanto già si sapeva: il Mondiale di Sampaoli finì molto prima rispetto a quello della "sua" Argentina. Esonerato da qualche giorno, con buonuscita ...

Argentina - gli incredibili retroscena sul flop Mondiale : “Lo Celso ha umiliato Messi e Leo l’ha fatto fuori!” : Argentina, nel mirino il rapporto di Leo Messi con compagni e staff tecnico, in special modo con Lo Celso, fatto fuori a Russia 2018 La bufera dopo la pessima figura dell’Argentina ai Mondiali russi, continua in Sudamerica con nuovi clamorosi retroscena. Le polemiche riguardano sopratutto il rapporto di Messi con compagni e staff tecnico. La Pulce ha avuto a detta di molti, un atteggiamento di superiorità, quasi fosse lui ...

Messi - Mondiali 2018/ Capello lo assolve : “Argentina scarsa - lui incolpevole”. Ora si prende una pausa? : Messi, flop ai Mondiali 2018. Capello lo assolve: “Argentina scarsa, lui incolpevole”. Ora il fuoriclasse del Barcellona si prende una pausa? Le ultime notizie sulla "Pulce"(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:06:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - Suarez difende Messi : “non dategli la colpa del flop-Argentina” : Suarez ha preso le difese del compagno del Barcellona, Leo Messi, a detta dell’uruguayano non sarebbe della Pulce la colpa del crollo argentino “L’eliminazione dell’Argentina? E’ una sconfitta al livello di collettivo, non dipende dal singolo. Ho parlato con Messi, sono dalla sua parte in quanto amico e compagno di squadra”. Sono le parole di appoggio al campione argentino dell’attaccante ...

Mondiali : Argentina eliminata - Messi è già in vacanza con la famiglia : La domenica triste dell’Argentina, sotto la pioggia di Mosca: musi lunghi e poche parole per la Nazionale Albiceleste, eliminata ieri da Russia 2018 a opera della Francia. Quel che colpisce è che non ci sarà un ritorno a casa della Nazionale. Messi, fa sapere El Clarin, è stato il primo a lasciare il ritiro stamattina per unirsi alla famiglia e cominciare le vacanze, senza chiarire se anche lui come Mascherano e Biglia, dirà addio ...

Mondiali 2018 Russia - Maradona difende Messi : 'Non è colpa sua. Argentina una squadretta' : ... "Non siamo andati al tribunale per celebrare un processo, ma al cinema a vedere un film di cui sapevamo già la fine: l'eliminazione dell'Argentina dal Mondiale è stata la cronaca di una morte ...

Maradona : 'Argentina - cronaca di una morta annunciata. Messi troppo solo' : Siamo venuti qui al cinema a vedere la cronaca di una morte annunciata. Non sappiamo attaccare, non sappiamo che fare quando abbiamo la palla. Abbiamo attaccato e concesso spazio a Mbappé. I francesi,...