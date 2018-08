Apple non delude | conti record nonostante venda meno iPhone delle attese

Samsung perde il primato in India - ma non è Apple a batterla - : ... OnePlus 6 è stato il modello più venduto nel segmento premium, mentre la società aveva in precedenza condiviso la notizia secondo cui erano stati venduti un milione di OnePlus 6 in tutto il mondo in ...

Il CEO di Apple sui dazi : 'Non sono l'approccio giusto' per risolvere squilibri commerciali - : 'Il rischio associato a fluttuazioni valutarie e a un rallentamento dell'economia legato alle tariffe doganali è difficile da quantificare e non intendiamo farlo ma siamo ottimisti che i Paesi ...

Il primo Apple Store del mondo non verrà ristrutturato. Lo inaugurò Steve Jobs : Secondo le notizie trapelate in rete il primissimo Apple Store aperto nel 2001 ed inaugurato da Steve Jovs non verrà ristrutturato Il primo Apple Store del mondo, aperto nel 2001, non verrà ristrutturato Nelle scorse settimane sono apparse in rete alcune informazioni che vedevano un piano di ristrutturazione del primo Apple Store al mondo, che […]

Il primo Apple Store del mondo non verrà ristrutturato. Lo inaugurò Steve Jobs : Secondo le notizie trapelate in rete il primissimo Apple Store aperto nel 2001 ed inaugurato da Steve Jovs non verrà ristrutturato Il primo Apple Store del mondo, aperto nel 2001, non verrà ristrutturato Nelle scorse settimane sono apparse in rete alcune informazioni che vedevano un piano di ristrutturazione del primo Apple Store al mondo, che […]

Il primo Apple Store del mondo - presentato da Jobs nel 2001 non sarà ristrutturato - : Apple ha rinnovato dozzine di negozi in tutto il mondo dal 2015, un'iniziativa guidata dal capo design Jony Ive e da quello delle vendite al dettaglio Angela Ahrendts, che ha dato vita all'idea di ...

Non solo iPhone - in arrivo ci sono anche nuovi Mac - iPad e Apple Watch : (Foto: Apple) In molti sono in attesa dell’evento che Apple terrà questo autunno per il lancio dei suoi prossimi prodotti. La data non è ancora stata divulgata, ma dei prodotti attesi – i tre nuovi iPhone – già si sa molto. Eppure al tradizionale appuntamento di settembre-ottobre dovrebbero affiancarsi altri eventi durante i quali la casa di Cupertino potrebbe lanciare gadget per tutti i gusti: l’ipotesi la lancia ...

Apple Music ha superato Spotify (ma non in Italia) : Mentre Drake infrange ogni record col suo nuovo album Scorpion sulle diverse piattaforme, totalizzando un miliardo di riproduzioni nella prima settimana su scala globale (ma 746 milioni sono negli Usa), nel mondo dello streaming Musicale qualcosa di grosso bolle in pentola. Apple Music, infatti, starebbe crescendo più rapidamente di Spotify e potrebbe aver sorpassato la piattaforma anglosvedese. O esserle alle calcagna. Solo negli Stati ...

Tim Cook - CEO di Apple : 'Non volevamo che la gente passasse tanto tempo sull’iPhone' : Non avremmo voluto che la gente usasse così tanto i cellulari, sono state le parole con cui il Ceo della Apple, Tim Cook, ha sottolineato l'uso anomalo dei dispositivi telefonici durante la conferenza di Fortune, che si è tenuta nella citta' di San Francisco. E' insolito che il numero uno di una delle maggiori aziende produttrici di smartphone critichi l'uso improprio dei propri prodotti [VIDEO] e la sua posizione ci deve far riflettere. ...

Il capo di Apple : "La gente sta troppo tempo sull'iPhone Non era questa la nostra idea" : "È chiaro a tutti che alcune persone trascorrono troppo tempo utilizzando i nostri dispositivi. Non era questo il nostro scopo". Di interventi critici che mettono in guardia dall'abusare degli smartphone, in questi anni, se ne sono sentiti tanti. Ma che a dirlo sia il capo di Apple, è una sorpresa. Tim Cook, amministratore delegato del colosso di Cupertino, ha parlato lunedì dal palco della Fortune Magazine Conference a San Francisco, ...

Il marchio che vale di più non è Apple ma Amazon - : A Google è andata peggio Apple è la società più capitalizzata al mondo ma non sempre viene indicata come quella con il marchio che vale di più. Quest'anno la classifica Brand Finance riserva qualche ...

Le migliori funzionalità di iOS 12 che Apple non ha annunciato : Apple ha recentemente presentato una serie di nuove funzionalità per iOS 12, il software che alimenterà i suoi dispositivi a partire da settembre. Ma il gigante della tecnologia ha incluso numerosi aggiornamenti utili che non ha menzionato durante la conferenza degli sviluppatori della scorsa settimana. Apple non svela tutto di iOS 12 La scorsa settimana Apple ha presentato alcuni dei principali cambiamenti al suo software al WWDC, ...

Il nuovo Apple Watch non avrà più bottoni fisici : La corona rimarrà ma solo per ruotare, i clic sostituiti da feedback aptici. Si risparmierà spazio per batteria e si migliorerà l'impermeabilità

Guerra dei brevetti : Samsung non ci sta a pagare 539 milioni ad Apple : Samsung non ci sta proprio a pagare 539 milioni di dollari ad Apple e chiede un nuovo processo, oltre a un rimborso da parte della casa di Cupertino. L'articolo Guerra dei brevetti: Samsung non ci sta a pagare 539 milioni ad Apple proviene da TuttoAndroid.

iPhone X domina vendite globali - ma i conti non tornano e Apple taglierà prezzi per nuovi modelli 2018 : L'iconico iPhone X guida le classifiche di vendite a livello globale ma per Apple i conti nei primi mesi del 2018 non tornano completamente perchè la somma delle vendite dei nuovi modelli non pareggia ...