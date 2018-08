Apple | i conti record spingono verso la soglia dei mille miliardi

Apple supera il test-conti : oltre le attese gli utili e i ricavi del trimestre : Apple batte tutte le attese Cupertino chiude il miglior terzo trimestre della sua storia grazie all'iPhone e alla divisione servizi. E vola in Borsa dove nelle contrattazioni after hours sale fino al ...

Big Tech sull’orlo dell’abisso? Wall Street appesa ai conti Apple : i numeri da tener d’occhio : Dopo le delusioni di alcune trimestrali, l’insieme delle «Faang» è entrato in zona correzione. Potrebbe essere l’inizio di una fase di vendite ancora più aggressiva, spiegano alcuni analisti, aggravate dal fatto che i portafogli di gestori e fondi hedge sono molto esposti sui titoli Tech . Mentre stasera Apple alza il velo sui suoi conti , che potrebbero essere decisivi per la tenuta del settore...

iPhone 2018 - Apple abbassa i prezzi/ Morgan Stanley : “Nel secondo semestre sconti in arrivo” : iPhone 2018 , Apple abbassa i prezzi , Morgan Stanley : “Nel secondo semestre sconti in arrivo” . I prezzi dei dispositivi mobile si abbasseranno nei prossimi mesi, in vista dei nuovi lanci(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 12:38:00 GMT)

iPhone X domina vendite globali - ma i conti non tornano e Apple taglierà prezzi per nuovi modelli 2018 : L'iconico iPhone X guida le classifiche di vendite a livello globale ma per Apple i conti nei primi mesi del 2018 non tornano completamente perchè la somma delle vendite dei nuovi modelli non pareggia ...