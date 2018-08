Apple da record a Wall Street |  tocca i 200 dollari Semestrali e dazi piegano

ilsole24ore

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Seduta in rosso per le Borse europee mentre Trump valuta se imporredel 25% su 200 miliardi didi importazioni cinesi. Dopo i conti aperturasul Dj per il gigante di Cupertino, che ormai sfiora i mille miliardi didi capitalizzazione. A Milano crolla Enel, male Intesa...