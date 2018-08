Appello per aeroporto di Comiso | rischia di chiudere

Migranti : l'Appello dei 500 per sostenere nave Aquarius : ... l'attrice Juliette Binoche, il fotografo Yann-Arthus-Bertrand, lo scrittore premio Nobel J.M.G Le Clézio, l'economista Thomas Piketty, lo scrittore Daniel Pennac, l'ex calciatore campione del mondo ...

Caso Ragusa - le motivazioni della sentenza in Appello : Uccisa per motivi economici : Reso noto il dispositivo con cui i giudici hannno condannato in Appello Antonio Logli: Processo indiziario, ma le prove reggono

Titanic - l'Appello di James Cameron per salvare i cimeli del transatlantico : Per salvare gli oltre cinquemila reperti originali recuperati dal relitto del Titanic si è messo in mezzo anche James Cameron. Il regista di Titanic , il blockbuster del 1987 con Leonardo Di Caprio e ...

Iushra - nessuna traccia : ricerche sospese/ Ultime notizie Serle : l'Appello disperato del padre : Iushra, nessuna traccia: ricerche sospese a Serle. Ultime notizie: l'appello disperato del padre, che continua a sperare nel ritrovamento della figlia di 12 anni autistica(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 13:52:00 GMT)

Berlusconi vs nomine Rai : “pessimo segnale - Governo fallirà”/ Appello a Salvini “come permetti il Dl Dignità?” : Silvio Berlusconi contro le nomine Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il Governo fallirà". Poi lancia Appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 10:18:00 GMT)

Polemiche per le nomine dei vertici Rai - a rischio la presidenza di Foa. Dal Pd Appello a Fi : 'non lo votate' : Opposizioni all'attacco dopo la scelta del governo del giornalista per la presidenza Rai. Pressing del pd: 'faremo di tutto per fermare la sua nomina'. Mercoledì il vedretto della Commissione di ...

Nomine Rai - Appello del Pd a Forza Italia contro Foa alla presidenza Gelmini : «Per ora FI vota no» : Le opposizioni annunciano battaglia contro la nomina a presidente della Rai del giornalista Marcello Foa , come successore di Monica Maggioni. E il Pd fa appello a Forza Italia perché voti contro la ...

Nomine Rai - Appello del Pd a Forza Italia contro Foa alla presidenza Gelmini : «Per ora FI vota no» : Mercoledì primo agosto la commissione Vigilanza è chiamata a ratificare la nomina con la maggioranza dei due terzi. Decisiva la posizione del partito di Berlusconi. Il dem Davide Faraone: «Impediremo di occupare la Rai»

Foa - Appello delle opposizioni a Fi : «Voti contro». Gelmini : «Per ora è no» : È subito battaglia in Rai dopo le nomine di Marcello Foa alla presidenza e Fabrizio Salini come ad, decise da Cinquestelle e Lega. Le opposizioni insorgono con un appello chiaro a Forza...

E’ morto Ettore Conti la sua voce per il cAppello animato di Harry Potter : Si è spento a Formello (Roma) il 26 luglio a 93 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari, l’attore e doppiatore Ettore Conti. La carriera in teatro Nato a Sesto San Giovanni (Milano) il 14 dicembre 1924, ha calcato il palcoscenico dal 1942, nella compagnia di Memo Benassi. Poi, dal 1947, è approdato al Piccolo Teatro di Milano dove ha recitato nel ruolo di Silvio nell’Arlecchino servitore di due padroni, diretto da Strehler, ...

Temptation Island 2018/ Critiche per lo show e Appello a Filippo Bisciglia : interviene Maurizio Costanzo : Temptation Island 2018, anticipazioni quarta puntata. "Lo show finisce troppo tardi, anticipatelo" è l'appello a Filippo Bisciglia dai fan. interviene Maurizio Costanzo(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 04:05:00 GMT)

A 17 anni va in vacanza con gli amici e viene infettato da un pericoloso parassita : l’Appello della madre : Kelli Dumas, mamma del Tennessee, Stati Uniti, ha condiviso sul suo profilo Facebook le foto del figlio Micheal, 17 anni, che dopo una vacanza al mare in Florida con gli amici è stato infettato da un anchilostoma, un pericoloso parassita: "È stato doloroso per lui e non voglio che altri soffrano in questo modo".Continua a leggere

Appello internazionale al ministro Bonisoli per la Biblioteca Nazionale di Firenze : La notizia non può lasciare indifferente il mondo della cultura e tutti i cittadini che nella cultura individuano uno degli elementi fondanti della nostra democrazia. Apprezziamo molto l'impegno da ...

"Dove siete? Perché vi nascondete? Rompiamo il silenzio contro la menzogna". L'Appello di Saviano a scrittori e intellettuali : "Dove siete? Perché vi nascondete? Amici cari, scrittori, giornalisti, cantanti, blogger, intellettuali, filosofi, drammaturghi, attori, sceneggiatori, produttori, ballerini, medici, cuochi, stilisti, youtuber, oggi non possiamo permetterci più di essere solo questo. Oggi le persone pubbliche, tutte le persone pubbliche, chiunque abbia la possibilità di parlare a una comunità deve sentire il dovere di prendere ...