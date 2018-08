huffingtonpost

: Antonio Logli ha ucciso Roberta Ragusa per motivi economici. Le motivazioni della sentenza d'Appello - HuffPostItalia : Antonio Logli ha ucciso Roberta Ragusa per motivi economici. Le motivazioni della sentenza d'Appello - PaoloRoma : Antonio #Logli, condannato a venti anni dalla corte d'Appello di Firenze per aver ucciso la moglie Roberta #Ragusa… - CiaCecy : RT @PisaToday: Roberta Ragusa, le motivazioni della sentenza: 'Uccisa dal marito per motivi economici' -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Il movente che ha spintoa uccidere la moglieè sostanzialmente economico. Lo affermano i giudicicorte d'appello di Firenze nellesentenza che in secondo grado ha confermato la condanna dell'uomo a vent'anni di carcere per omicidio e distruzione di cadavere.La Corte d'appello rileva che "la coppiaversava da tempo in irreversibile stato di crisi matrimoniale a causaprotratta relazione del marito" con Sara Calzolaio (la giovane dipendente dell'autoscuola di famiglia ed ex baby sitter dei figlicoppia) e che "gli interessidei coniugi erano strettamente intrecciati e non facilmente districabili vista la partecipazione in forma societaria all'attività di famiglia alla cui conduzione laera principalmente dedita". Inoltre, la donna, secondo anche le testimonianze raccolte, "aveva ...