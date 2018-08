Antonella Clerici Vacanze con la famiglia di Fabrizio Frizzi dopo i ringraziamenti a

Elisa Isoardi è troppo magra? Antonella Clerici l’avverte : “Alla Prova del Cuoco la vogliono più in carne”“ : Manca poco più di un mese al debutto ufficiale di Elisa Isoardi alla conduzione del programma di Rai 1 La Prova del Cuoco e Antonella Clerici ha voluto darle qualche consiglio da “esperta”: “Le ho detto che la trovo dimagrita e che dovrebbe mangiare un po’ di più perché, a La Prova del Cuoco la vogliono più in carne” ha raccontato al settimanale Tv, sorrisi e canzoni. Serve qualche chilo in più, insomma, ma solo per il bene ...

Carlotta Mantovan debutto in Rai in coppia con Antonella Clerici : Carlotta Mantovan è pronta a ripartire dopo la morte del marito Fabrizio Frizzi. Dopo i suoi trascorsi a “Sky”, ora è in vista del debutto sulle reti Rai. «Se la Rai è una famiglia allora vorrei che Carlotta Mantovan, una brava giornalista, venisse presto a lavorarci». Aveva detto Milly Carlucci nei giorni seguenti alla scomparsa del presentatore tv Frizzi. Carlotta Mantovan lavorerà al fianco di Antonella Clerici nello storico programma di Enzo ...

Antonella Clerici : "Milano? Ritorno a casa. Grata a Roma per la carriera e mia figlia" : Antonella Clerici, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola questa settimana, ha espresso la propria gioia per il Ritorno a Milano in vista della sua ultima sfida televisiva, che porta per titolo 'Portobello'. Un vero e proprio cambiamento di vita dettato da ragioni di cuore:prosegui la letturaAntonella Clerici: "Milano? Ritorno a casa. Grata a Roma per la carriera e mia figlia" pubblicato su Gossipblog.it 31 luglio 2018 13:14.

Antonella Clerici - su Instagram foto assurda con Vittorio Garrone dopo il trasloco : Antonella Clerici è in vacanza in Normandia con il suo compagno Vittorio Garrone. La presentatrice è in splendida forma e sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto sorridente e ironica in compagnia dell’amore della sua vita. A commento scrive: “I nostri #selfie assurdi”. Antonellina sta vivendo un periodo davvero euforico. La sua estate infatti non è solo all’insegna del relax. dopo una breve vacanza al mare dove ...

Antonella Clerici su Elisa Isoardi : “Le ho consigliato di…” : Elisa Isoardi: arriva il consiglio di Antonella Clerici La stagione tv 2018/19 sarà ricca di cambiamenti su Rai1. Al ritorno di Mara Venier a Domenica In si affiancherà la riproposizione di Portobello nel prime time del sabato a partire dal prossimo ottobre. Antonella Clerici sarà infatti al timone del programma storico di Enzo Tortora e lascerà la conduzione de La prova del cuoco a Elisa Isoardi. La conduttrice di Legnano ha ammesso, sulle ...

Antonella Clerici ha un contrattempo in vacanza prima di Portobello : Antonella Clerici in attesa di Portobello ha un inconveniente Piccolo inconveniente per Antonella Clerici prima di Portobello. La conduttrice di Rai1 è in vacanza in Normandia e su Instagram Stories ha commentato sarcastica: “Pioggia, led, caloriferi accesi…Che meraviglia la Normandia”. La conduttrice di Legnano ha ripreso un paesaggio verde con un cielo grigio, come visibile nella foto in basso. In questi giorni la Clerici ...

“Anche questo addio”. Antonella Clerici - altre parole che colpiscono al cuore i fan : ”Ho vissuto 28 anni a Roma, una città che mi ha dato moltissimo: la mia bimba, tanti amici, una splendida carriera. Finita l’estate non tornerò nella mia casa. E nell’ultima notte da ‘romana’ penso ai tanti addii di quest’anno e al futuro che mi aspetta. Sorrido. Grazie Roma, per tutto”. questo il messaggio postato sui social da Antonella Clerici per dire addio a Roma. La conduttrice, infatti, da qualche ora si è ...

Antonella Clerici contro Maria De Filippi al sabato sera! : I dirigenti Rai hanno pensato bene di contrastare il sabato sera di C’é Posta Per Te, tirando fuori un asso nella manica, far resuscitare il programma Portobello pilotato da Antonella Clerici. Chi vincerà la gara degli ascolti? Antonella Clerici dopo aver condotto per ben 18 anni il programma culinario “La Prova Del Cuoco”, ha deciso di lanciarsi in una nuova avvincente sfida televisiva. La bionda conduttrice ha intenzione di ...

Antonella Clerici lascia Roma dopo 28 anni : "Mi ha dato moltissimo" : Ho vissuto 28 anni a Roma, una città che mi ha dato moltissimo: la mia bimba, tanti amici, una splendida carriera. Finita l’estate non tornerò nella mia casa. E nell’ultima notte da “Romana” penso ai tanti addii di quest’anno e al futuro che mi aspetta. Sorrido. Grazie Roma, per tutto.Questo il messaggio postato sui social da Antonella Clerici per dire addio a Roma. La conduttrice, infatti, da qualche ora si è ufficialmente trasferita a ...

