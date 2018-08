Anticipazioni Una Vita | trama puntate 06-10 agosto 2018 | Leonor era l’amante di Melero!

Una Vita Anticipazioni spagnole : Arturo pronto a sposarsi - ma perde la vista : anticipazioni spagnole Una Vita: Arturo si innamora di Silvia, ma scopre di avere una grave malattia Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano che in futuro i telespettatori vedranno una nuova faccia di Arturo Valverde. Il colonnello cambia radicalmente, dopo aver compreso di aver fatto del male a Elvira per troppo tempo. La giovane insieme […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Arturo pronto a sposarsi, ma perde la vista ...

Anticipazioni Una vita : SARA RUBIO ORTIZ ritorna ad Acacias!!! : Un ritorno inaspettato (e con un inedito look, come vedete dalla foto) creerà delle nuove dinamiche negli episodi italiani di Una vita in onda presumibilmente a inizio autunno: SARA RUBIO ORTIZ (Mara Lopez) entrerà infatti nuovamente nella quotidianità di Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) e Cayetana Sotelo Ruz (SARA Miquel). Scopriamo perchè. Innanzitutto è bene ricordare ai nostri lettori in quale trama precedente è stata coinvolta SARA: ...

Una Vita - Anticipazioni puntate settimanali dal 6 al 10 agosto 2018 : Leonor è messa alle strette : Eccoci puntuali a raccontarvi le anticipazioni della soap Una Vita inerenti alla prima settimana di agosto 2018. Da lunedì 6 a venerdì 10 agosto 2018 vedremo una nostra beniamina alle prese con un ricatto. Di chi si tratterà? Anche Liberto e Rosina rischieranno la Vita per difendere l’ex brillante scrittrice. Elvira scoprirà un segreto eclatante su suo padre e mentre Tirso muore, Habiba lascia Acacias. anticipazioni Una Vita: Leonor è ...

Anticipazioni Una Vita : Adela muore per salvare il marito Simon : Nuovo appuntamento dedicato allo sceneggiato di origini spagnole “Una Vita” [VIDEO] che non smette mai di coinvolgere il pubblico. Nei futuri episodi italiani un nuovo personaggio femminile uscira' di scena. Si tratta della religiosa Adela, che giungera' nell'elegante quartiere di Acacias 38 per partecipare al matrimonio di Elvira. Purtroppo la figlia del colonnello Arturo Valverde non coronera' il suo sogno d’amore con Simon, perché durante le ...

Anticipazioni Una Vita - puntate dal 6 al 10 agosto : Teresa Sierra minaccia Cayetana : Nelle ultime settimane la soap opera iberica 'Una Vita' [VIDEO] ha regalato molti colpi di scena ai numerosi telespettatori italiani. Le Anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 dal 6 al 10 agosto 2018, rivelano che la Sierra, in preda al dolore per la scomparsa di Tirso, commettera' una pazzia. La maestra, infatti, puntera' una pistola contro la Sotelo Ruz. Inoltre Leonor dovra' fare i conti con Melero, mentre ad Acacias ...

Una Vita Anticipazioni 1 agosto 2018 : Cayetana rivela a Teresa di conoscere la sua vera identità : Cayetana ammetterà finalmente di essere a conoscenza dello scambio di identità e minaccerà Teresa sperando di eVitare rivendicazioni.

Una Vita Anticipazioni : RAMON e TRINI faranno pace! : Nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni della telenovela Una Vita, vi abbiamo parlato di una piccola crisi matrimoniale che attraverseranno RAMON Palacios (Juanma Navas) e TRINI Crespo (Anita Del Rey): dopo aver preso parte ad alcune partite a carte “clandestine” organizzate dal figliastro Antoñito (Alvaro Quintana), la donna avrà occasione di rivedere Benito Lobo, un suo ex fidanzato appartenente ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 1° agosto 2018 : anticipazioni puntata 509 (seconda parte) e 510 di Una VITA di mercoledì 1° agosto 2018: Trini consiglia a Felipe di tentare una riappacificazione con Celia, che a suo dire prova ancora qualcosa per lui. Alla “Deliciosa”, Leonor trova Melero che parla tranquillamente con Pablo e Habiba. Teresa intende trasferirsi a casa di Celia mentre, in commissariato, Felipe cerca di convincere Fernando a parlare… Cayetana svela a Teresa di ...

Una Vita Anticipazioni : MARIA LUISA - VICTOR e il ritratto di CALATRAVA : Tensioni in arrivo a Una Vita per la coppia formata da VICTOR Ferrero (Miguel Diosdado) e MARIA LUISA Palacios (Cristina Abad) a causa dell’arrivo ad Acacias del giovane Antoñito (Alvaro Quintana), il fratello maggiore della ragazza. Come abbiamo spiegato nei nostri post precedenti sull’argomento, proprio VICTOR si lascerà coinvolgere da Antoñito in un giro di partite clandestine a poker e finirà per perdere tantissimo denaro! Le ...

Anticipazioni Una Vita - puntate spagnole : Ursula uccide la secondogenita Olga : Nuovo spazio dedicato alla soap opera 'Una Vita' [VIDEO], la popolare telenovela iberica che dal lunedì al venerdì tiene compagnia a circa due milioni e mezzo di telespettatori italiani. Gli spoiler degli appuntamenti che andranno in onda su Canale 5 nei prossimi mesi, svelano che ad Acacias 38 verra' assassinata Olga, la secondogenita di Ursula. Sara la stessa Dicenta a porre fine l'esistenza della figlia. Ad Acacias 38 giungeranno Olga e ...

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 6 al 10 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 6 a venerdì 10 agosto 2018: Melero mette Leonor davanti a una scelta impossibile: o gli dà i soldi o torna con lui sull’isola. Liberto tenta di fare il duro con l’uomo, ma questi minaccia lui e Rosina con una pistola. Juliana non vuole tornare a Parigi e Leandro le dice di fermarsi in calle Acacias finché non avrà le idee chiare. Elvira scopre che il padre ha fatto una donazione al ...

Chicago PD 4/ Anticipazioni 31 luglio 2018 : Voight alle prese con una guerra tra bande rivali : Chicago P.D 4, Anticipazioni 31 luglio: la serie torna in onda su Italia 1 con tantissimi colpi di scena. Hank Voight alle prese con una guerra tra bande rivali(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 06:39:00 GMT)

Anticipazioni Una Vita : scontro tra Pablo e Melero - Habiba scappa con il denaro di Leonor : Nuovo appuntamento dedicato alla famosa e bellissima telenovela spagnola “Una Vita” trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Finalmente le Anticipazioni dei prossimi episodi italiani sono positive, perchè annunciano che il malvagio ricattatore di Leonor, cioè Mario Melero, dopo aver destato paura a tutta la famiglia della giovane scrittrice uscirà di scena. Il proprietario delle piantagioni di cacao e canna da zucchero dell’isola di Fernando ...

TUTTO PUÓ SUCCEDERE 3/ Anticipazioni e promo puntata 30 luglio : Ambra concede una seconda chance ad Andrea? : TUTTO può SUCCEDERE 3, Anticipazioni episodi del 30 luglio 2018. Cosa accadrà? puntata ricca di cambiamenti e problemi per Sara e Francesco e non solo...(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 17:20:00 GMT)