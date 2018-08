Anticipazioni Una Vita | Adela muore per salvare il marito Simon

Anticipazioni Una Vita - puntate dal 6 al 10 agosto : Teresa Sierra minaccia Cayetana : Nelle ultime settimane la soap opera iberica 'Una Vita' [VIDEO] ha regalato molti colpi di scena ai numerosi telespettatori italiani. Le Anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 dal 6 al 10 agosto 2018, rivelano che la Sierra, in preda al dolore per la scomparsa di Tirso, commettera' una pazzia. La maestra, infatti, puntera' una pistola contro la Sotelo Ruz. Inoltre Leonor dovra' fare i conti con Melero, mentre ad Acacias ...

Una Vita Anticipazioni 1 agosto 2018 : Cayetana rivela a Teresa di conoscere la sua vera identità : Cayetana ammetterà finalmente di essere a conoscenza dello scambio di identità e minaccerà Teresa sperando di eVitare rivendicazioni.

Una Vita Anticipazioni : RAMON e TRINI faranno pace! : Nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni della telenovela Una Vita, vi abbiamo parlato di una piccola crisi matrimoniale che attraverseranno RAMON Palacios (Juanma Navas) e TRINI Crespo (Anita Del Rey): dopo aver preso parte ad alcune partite a carte “clandestine” organizzate dal figliastro Antoñito (Alvaro Quintana), la donna avrà occasione di rivedere Benito Lobo, un suo ex fidanzato appartenente ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 1° agosto 2018 : anticipazioni puntata 509 (seconda parte) e 510 di Una VITA di mercoledì 1° agosto 2018: Trini consiglia a Felipe di tentare una riappacificazione con Celia, che a suo dire prova ancora qualcosa per lui. Alla “Deliciosa”, Leonor trova Melero che parla tranquillamente con Pablo e Habiba. Teresa intende trasferirsi a casa di Celia mentre, in commissariato, Felipe cerca di convincere Fernando a parlare… Cayetana svela a Teresa di ...

Una Vita Anticipazioni : MARIA LUISA - VICTOR e il ritratto di CALATRAVA : Tensioni in arrivo a Una Vita per la coppia formata da VICTOR Ferrero (Miguel Diosdado) e MARIA LUISA Palacios (Cristina Abad) a causa dell’arrivo ad Acacias del giovane Antoñito (Alvaro Quintana), il fratello maggiore della ragazza. Come abbiamo spiegato nei nostri post precedenti sull’argomento, proprio VICTOR si lascerà coinvolgere da Antoñito in un giro di partite clandestine a poker e finirà per perdere tantissimo denaro! Le ...

Anticipazioni Una Vita - puntate spagnole : Ursula uccide la secondogenita Olga : Nuovo spazio dedicato alla soap opera 'Una Vita' [VIDEO], la popolare telenovela iberica che dal lunedì al venerdì tiene compagnia a circa due milioni e mezzo di telespettatori italiani. Gli spoiler degli appuntamenti che andranno in onda su Canale 5 nei prossimi mesi, svelano che ad Acacias 38 verra' assassinata Olga, la secondogenita di Ursula. Sara la stessa Dicenta a porre fine l'esistenza della figlia. Ad Acacias 38 giungeranno Olga e ...

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 6 al 10 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 6 a venerdì 10 agosto 2018: Melero mette Leonor davanti a una scelta impossibile: o gli dà i soldi o torna con lui sull’isola. Liberto tenta di fare il duro con l’uomo, ma questi minaccia lui e Rosina con una pistola. Juliana non vuole tornare a Parigi e Leandro le dice di fermarsi in calle Acacias finché non avrà le idee chiare. Elvira scopre che il padre ha fatto una donazione al ...

Chicago PD 4/ Anticipazioni 31 luglio 2018 : Voight alle prese con una guerra tra bande rivali : Chicago P.D 4, Anticipazioni 31 luglio: la serie torna in onda su Italia 1 con tantissimi colpi di scena. Hank Voight alle prese con una guerra tra bande rivali(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 06:39:00 GMT)

Anticipazioni Una Vita : scontro tra Pablo e Melero - Habiba scappa con il denaro di Leonor : Nuovo appuntamento dedicato alla famosa e bellissima telenovela spagnola “Una Vita” trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Finalmente le Anticipazioni dei prossimi episodi italiani sono positive, perchè annunciano che il malvagio ricattatore di Leonor, cioè Mario Melero, dopo aver destato paura a tutta la famiglia della giovane scrittrice uscirà di scena. Il proprietario delle piantagioni di cacao e canna da zucchero dell’isola di Fernando ...

TUTTO PUÓ SUCCEDERE 3/ Anticipazioni e promo puntata 30 luglio : Ambra concede una seconda chance ad Andrea? : TUTTO può SUCCEDERE 3, Anticipazioni episodi del 30 luglio 2018. Cosa accadrà? puntata ricca di cambiamenti e problemi per Sara e Francesco e non solo...(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 17:20:00 GMT)

UNA VITA Anticipazioni : LEONOR si libera di MELERO. HABIBA che fine fa? : Le anticipazioni di Una VITA, l’amata soap spagnola di Canale 5, ci informano dei nuovi e intricati sviluppi che vedranno protagonista tra qualche giorno LEONOR Hidalgo (Albra Brunet): la donna infatti, ritornata in Spagna dopo la brutta disavventura nell’isola di Fernando Poo, continuerà a non avere pace e metterà in pericolo l’esistenza di tutta la sua famiglia. Facendo una breve sintesi, abbiamo visto LEONOR ritornare ad ...

Una Vita Anticipazioni 31 luglio 2018 : Teresa fa arrestare Fernando : Dopo la denuncia di Cayetana che lo accuserà di averla picchiata, arriverà quella di Teresa per abusi sessuali. Per Fernando non ci sarà via di scampo...

Il Segreto Anticipazioni : arriva IRENE - una misteriosa giornalista che… : In autunno, nelle puntate italiane de Il Segreto, faremo la conoscenza di IRENE Campuzano (Rebeca Sala), una misteriosa giornalista che arriverà a Puente Viejo per scrivere un articolo sulla scomparsa del piccolo Carmelito, il figlio di Severo Santacruz (Chico Garcia). Scopriamo insieme come si arriverà a questo nuovo ingresso. Stando a quanto segnalato dalle anticipazioni, tutto avrà inizio quando Severo verrà dichiarato innocente per la morte ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 31 luglio 2018 : anticipazioni puntata 508 e 509 (prima parte) di Una VITA di martedì 31 luglio 2018: Soler parla a Cayetana della morte del gioielliere Federico Arias. La donna dice di non conoscere il defunto, ma pensa che sia stato ammazzato da Ursula. L’agente va poi a riferire tutto a Mauro San Emeterio. Leonor tenta di liberarsi di Melero dandogli tutti i gioielli di famiglia, ma l’uomo invece vuole i soldi e la minaccia nuovamente. Elvira non ...