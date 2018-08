Angelo Teodoli e la sua Rai1 che ridisegna il day time | con un prime time più alto

blogo

(Di mercoledì 1 agosto 2018) C'è il mondo politico che sta mettendo le mani sulla Rai, ma c'è una Rai che vive e lavora tutti i giorni, alzandosi le maniche della camicia per portare a casa il prodotto. Già il "prodotto", parola affascinante e temibile allo stesso tempo. Prodotto significa programmi, quello cioè che va in onda tutti i santi giorni sui teleschermi e sui supporti muldiali.C'è una persona che di prodotto se ne intende e che ha avuto l'onore di essere nominato, meno di un anno fa, direttore diè a capo della prima rete della televisione italiana, la prima non solo per ascolti, ma anche e sopratutto in senso anagrafico, essendo nata prima di tutte le altre e a cui ha donato una costola affinchè prima la Due e poi la Tre abbiano avuto la possibilità di nascere.