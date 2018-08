Ancora gran caldo in settimana seppur con qualche temporale : Dopo l’indebolimento dell’Anticiclone europeo , un promontorio anticiclonico di matrice afro-mediterranea si estende dalla penisola iberica all’Italia centro settentrionale garantendo condizioni di stabilità. L’alta pressione però tende a disporsi maggiormente sui meridiani e favorisce infiltrazioni d’aria fredda in quota dapprima sulle regioni settentrionali tra il pomeriggio/notte e successivamente su quelle ...

De Rita : "Siamo Ancora brava gente? Ecco come le tensioni sui migranti rischiano di cambiare la società italiana" : Le tensioni sollevate dalla questione migranti sembrano aver innescato profonde ripercussioni nel nostro tessuto sociale. Ne discorre egregiamente il professor Giuseppe De Rita , sociologo e fondatore ...

Migranti - Salvini taglia Ancora : "I 35 euro? Adesso li dimezzo" : Non solo 10 euro in meno. Sono di più i milioni che Matteo Salvini intende tagliare ai costi per l'accoglienza. Se nei giorni scorsi il ministro dell'Interno aveva detto di voler abbassare da 35 a 25 ...

Softball - Mondiali 2018 : Italia vincente di misura in una battaglia contro la Gran Bretagna - speranze di qualificazione Ancora in piedi : Nella battaglia pomeridiana del Zett.A. Ball Park di Ichihara City, l’Italia tiene in piedi le proprie speranze di andare avanti nei Mondiali di Softball battendo, dopo sette estenuanti inning, la Gran Bretagna per un risicato, ma notevolmente importante 1-0. Il punto che regala la vittoria all’Italia arriva subito, nel primo inning, con un lancio pazzo che porta Erika Piancastelli a casa base, nonché Gasparotto in terza e Longhi in ...

Softball - Mondiali 2018 : Italia vincente di misura in una battaglia contro la Gran Bretagna - speranze di qualificazione Ancora in piedi : Nella battaglia pomeridiana del Zett.A. Ball Park di Ichihara City, l’Italia tiene in piedi le proprie speranze di andare avanti nei Mondiali battendo, dopo sette estenuanti inning, la Gran Bretagna per un risicato, ma notevolmente importante 1-0. Il punto che regala la vittoria all’Italia arriva subito, nel primo inning, con un lancio pazzo che porta Erika Piancastelli a casa base, nonché Gasparotto in terza e Longhi in seconda, ...

Calciomercato - cosa manca Ancora alle big di Serie A? Risponde Stefano De Grandis : Da tenere presente, infine, il cambio tra i pali: Olsen è un ottimo portiere, ma con la partenza di Alisson i giallorossi hanno perso uno dei migliori al mondo in quel ruolo. Inter, un mercato ...

Ancora spari contro migranti : due nuovi casi in poche ore : A Napoli un 22enne senegalese regolare in Italia è rimasto ferito. A Pistoia don Biancalani denuncia su Facebook: esplosi...

Meteo Italia - Ancora gran CALDO anche la prossima settimana : Napoli - Il gran CALDO allenterà un pochino la morsa da giovedì al Centro Nord, ove tuttavia il clima rimarrà Ancora CALDO e a tratti afoso. Le massime perderanno qualche grado ma già domenica torneranno a toccare i 36/37°C in Emilia Romagna, 32/34°C altrove. anche sulle Tirreniche centro settentrionali ci sarà una lieve flessione da domani, specie in Toscana, ove tuttavia domenica si torneranno a sfiorare i ...

Ancora gran caldo in settimana seppur con qualche temporale : Dopo l’indebolimento dell’Anticiclone europeo , un promontorio anticiclonico di matrice afro-mediterranea si estende dalla penisola iberica all’Italia centro settentrionale garantendo condizioni di stabilità. L’alta pressione però tende a disporsi maggiormente sui meridiani e favorisce...

Il "Grande Fratello" del Fisco è Ancora più forte : ...controllo del territorio alla gestione specializzata di informazioni acquisite dai principali information provider internazionali su oltre 200 milioni di aziende private sparse in tutto il mondo. Il ...

Gentiloni : Ondata populista pericolosa e il peggio deve Ancora arrivare. Ci vuole una grande alleanza per fermare Di Maio e Salvini : Sui mercati è tornato il rischio Italia, nonostante i fondamentali della nostra economia siano buoni. Il peggio deve ancora arrivare. Se si pensa di aumentare il debito pubblico, si sappia che non si ...

Ancora spari contro migranti - nel Vicentino e a Caserta : Ancora due migranti feriti da spari. Dopo la piccola nomade che è in gravi condizioni a Roma, i pallini di due armi ad aria compressa hanno preso di mira stavolta un operaio di Capoverde a Cassola, ...

Ancora spari contro migranti - nel Vicentino e a Caserta | : A Cassola, in provincia di Vicenza, un uomo ha sparato dal terrazzo colpendo un operaio di origine capoverdiana su ponteggio: è stato denunciato. Un immigrato della Guinea ospite a San Cipriano d'...

Usa : 1800 bambini migranti riuniti a famiglie - molti Ancora separati - : L'annuncio dell'amministrazione Trump precisa che il provvedimento è stato attuato entro i termini imposti dal giudice distrettuale di San Diego. Sono ancora centinaia i bambini che rimangono lontani ...