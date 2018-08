Anche sul decreto Dignità la tensione tra Lega e FI è a livelli mai visti

Morto Anche il secondo carabiniere coinvolto nel tragico incidente sulla Nola-Villa Literno : Non ce l'ha fatta il vice brigadiere Attilio Picoco, 45anni, in servizio presso la Compagnia carabinieri di Nola. Picoco è Morto al San Giovanni Bosco intorno alle 19.00. Il militare era impegnato ...

Contraccettivi gratis per i giovani fino a 24 anni nei consultori in Lombardia - Anche in quelli privati - : Paola Bocci Contraccezione gratuita per ragazzi e ragazze fino a 24 anni nei consultori pubblici e privati accreditati della Lombardia. È un impegno assunto dalla Regione Lombardia approvando un ...

MAnchester United Real Madrid/ Streaming video diretta tv : probabili formazioni - orario - quote - risultato live : diretta Manchester United Real Madrid Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole, nella notte a Miami(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 13:56:00 GMT)

Inter scatenata sul mercato - non solo Vrsaljko : a un passo Anche da Vidal : Sime Vrsaljko , 26 anni, è il nuovo terzino destro dell'Inter: i nerazzurri hanno infatti trovato l'accordo con l'Atletico Madrid sulla base del prestito a sei milioni di euro con diritto di riscatto ...

Serie B - anticipo del venerdì Anche sulle reti Rai : Oltre che in streaming su Dazn, l’anticipo del venerdì sera della Serie B andrà in onda in chiaro sulla Rai. Dopo le trattative private, l’assemblea di Lega B ha accettato l’offerta della tv pubblica, poco inferiore ai tre milioni di euro. E’ stata invece ritenuta insufficiente la proposta della Rai per i diritti esclusivi radiofonici e degli highlights del campionato, e si proseguirà con trattative private. ...

Mercati in calo. Focus sulle bAnche centrali : Teleborsa, - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta, confermando la debolezza dell'avvio. Superato l'esito senza sorprese del consiglio BCE, della scorsa ottava, gli ...

Gli Incredibili leggono Best Movie : la super famiglia Pixar è sulla cover di agosto e c'è Anche una super sorpresa per gli abbonati : ... biopic dedicato alla scrittrice inglese autrice di Frankenstein, alla sua lotta per farsi accettare da un mondo maschilista e al suo amore per il poeta Percy Shelley ; nel servizio anche un'...

Risultati Coppa Italia - dominio del Catania e passaggio del turno : bene Anche Siena e Trapani : Risultati Coppa Italia – Si è concluso un turno molto importante valido per la Coppa Italia, importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Colpo del Rezzano che ha vinto contro il Renate, bene anche la Viterbese che ha avuto la meglio del Rende. Super prestazione del Catania, dominio contro il Como , successo ai rigori per il Monopoli contro il Piacenza. Ok il Siena contro la Sicula Leonzio, supera il turno anche il ...

La tassa sullo zucchero può aiutare a cambiare le abitudini - ma servono Anche etichette più chiare e tanta educazione. Intervista all'Ansisa : ... armonizzazione dei " claims ", cioè le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, Secondo l'Associazione Nazionale Specialisti in Scienza dell'Alimentazione , ANSISA, ...

International Champions Cup : valanga Liverpool sul MAnchester United - ok MAnchester City e Barcellona : Klopp strapazza Mourinho per 4-1, Guardiola rimonta il Bayern da 0-2, spagnoli di rigore contro il Tottenham