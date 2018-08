Anche al direttore degli Uffizi non piacciono le domeniche gratis ai musei

Festival di Berlino - l’italiano Carlo Chatrian direttore artistico : “Il cinema è commercio - ma è Anche arte” : Un italiano a dirigere Berlino. No, non è uno scherzo. Nemmeno un blitz del premier Conte ai danni di Angela Merkel. Da fine marzo 2019 Carlo Chatrian, torinese, classe 1971, sarà il direttore artistico del Festival di Berlino. L’attuale direttore artistico del Festival di Locarno succederà all’oramai veterano Dieter Kosslick, che dirige la Berlinale dal 2002, e dividerà il prestigioso incarico con Mariette Rissenbeek, che del Festival tedesco ...

Baglioni riconfermato direttore artistico Anche per il 2019 : Dopo un lungo corteggiamento, Claudio Baglioni ha accettato l'incarico di direttore artistico del 69/o Festival di Sanremo. 'Sono molto contento del positivo esito della trattativa sulla direzione ...

Claudio Baglioni sarà il direttore artistico Anche del prossimo Festival di Sanremo : Il cantautore Claudio Baglioni sarà il direttore artistico anche del prossimo Festival di Sanremo. Baglioni è già stato direttore e co-conduttore dell’edizione di quest’anno. Mario Orfeo, direttore generale della Rai, ha detto: «Da febbraio a oggi c’è stato un vero The post Claudio Baglioni sarà il direttore artistico anche del prossimo Festival di Sanremo appeared first on Il Post.

Bergamo - favori a detenuto svelano corruzione - falsi e truffa : tra i cinque arrestati Anche ex direttore carcere : corruzione, turbata libertà degli incanti, peculato, falso ideologico e truffa ai danni dello Stato. Sono questi i reati contestati, a vario titolo, a 27 persone dalla Procura di Bergamo. Per sei di loro ovvero l’ex direttore del carcere della città lombarda, un comandante e un commissario della polizia penitenziaria di Bergamo (distaccato a Monza), un dirigente sanitario del carcere del capoluogo orobico e due imprenditori di Urgnano, il ...

Pippo Caruso - addio al celebre direttore d’orchestra. Pippo Baudo : “Avevamo un’intesa naturale. Mi mAncherà tantissimo” : addio Pippo Caruso. Il celebre direttore d’orchestra e musicista, sempre al fianco di Pippo Baudo nelle sue avventure televisive, è morto la scorsa notte nel comune di Passo Corese vicino Rieti. Aveva 82 anni. Tutti se lo ricorderanno in quell’inquadratura in tre quarti di spalle mentre dà il là all’orchestra Rai. Pizzetto e capello mosso come un baldanzoso moschettiere di Dumas, Caruso ha come ridato vitalità e pienezza al suono delle orchestre ...