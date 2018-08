Ancelotti chiama Darmian | pronto un quinquennale | ma c' è l' ostacolo Mou

Napoli - Ancelotti chiama Di Maria. Cavani semplice suggestione - ma… : Ancelotti chiama DI MARIA- L’effetto Cristiano Ronaldo sulla Serie A potrebbe favorire di riflesso anche il Napoli. Come riportato dai colleghi di “SportMediaset“, il club partenopeo sarebbe pronto a mettere le mani su Angel Di Maria. L’esterno argentino, attualmente in forza al PSG, piace anche all’Inter di Spalletti. Perchè si può? Di Maria avrebbe già […] L'articolo Napoli, Ancelotti chiama Di Maria. Cavani ...

Ancelotti chiama Suso ma tra Napoli e Milan si intromette il Chelsea : Futuro da definire per il giocatore rossonero: AdL pronto a giocare la carta Callejon, ma i Blues...

Juventus - Cristiano Ronaldo chiama Ancelotti : aggiornamenti clamorosi : Juventus-Cristiano Ronaldo, continua senza sosta la trattativa per il portare il portoghese in Italia, la fumata bianca è vicina e dovrebbe arrivare tra martedì e mercoledì. Nuovi indizi nelle ultime ore ma è emerso anche un clamoroso indizio e riportato dal ‘Corriere dello Sport’. Il portoghese infatti qualche giorno fa avrebbe chiamato l’attuale tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti per avere qualche informazione in più ...

Edicola : Milinkovic-Savic apre alla Juventus - Hamsik chiama Ancelotti e resta a Napoli : Hamsik rassicura Napoli e Ancelotti: "Resto" Sul Corriere dello Sport spazio alla scelta di Marek Hamsik che, dopo aver aspettato per alcune settimane offerte dalla Cina, che non soddisfavano le ...

Napoli - Ancelotti chiama Pastore : il “Flaco” vede azzurro… : Napoli, Ancelotti- Come riportato dai colleghi di “SportMediaset”, il Napoli sarebbe pronto al clamoroso affondo per Javier Pastore. Il trequartista argentino, attualmente in forza al PSG, e chiuda dalla forte concorrenza nel club francese, sarebbe pronto a cambiare aria e sposare un nuovo progetto che lo veda protagonista assoluto. Il “Flaco”, dopo alcune stagioni deludenti, […] L'articolo Napoli, Ancelotti chiama ...

Nazionale - Jorginho : 'Essere allenato da Ancelotti? Ci penso - ma non ho ricevuto alcuna chiamata' : Dall'azzurro del Napoli a quello della Nazionale, con tanti dubbi da risolvere dopo le amichevoli con l'Italia. È un momento di riflessione, per Jorginho, che dovrà decidere se confermarsi anche sotto ...

Verdi al Napoli/ Ancelotti chiama il giocatore : accordo a un passo : Verdi al Napoli, Ancelotti chiama il giocatore e la trattativa di calciomercato decolla: accordo a un passo, Verdi stavolta dovrebbe lasciare il Bologna(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:57:00 GMT)

Napoli - Insigne : 'Ancelotti mi ha chiamato. Spiazzato dall'addio di Sarri' : Mi ha detto di stare tranquillo perché possiamo fare grandi cose insieme", le parole rilasciate dal calciatore del Napoli nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport. L'inizio dell'era ...

Napoli - Hamsik : “mi ha chiamato Ancelotti - ecco cosa farò…” : “Sono un calciatore del Napoli, per ora. Ho ricevuto una chiamata di Ancelotti, confesso che sono tentato dal trasferimento, ma vedremo col tempo. Cina? Ci sono stato solo una volta, quando ci giocammo la Supercoppa, ma nella vita bisogna provare tutto”. Parole e musica di Marek Hamsik. Il capitano del Napoli, parlando agli slovacchi di Sport24, ha analizzato il proprio futuro, incerto più che mai in questa estate che si prevede essere ...

