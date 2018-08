Amarsi tutta la vita e morire insieme 99 anni lei | 101 lui Cosa è successo

caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Lui aveva 22lei 19. Si erano incontrati per caso e subito era stato amore. Alla vigilia della catastrofe bellica che avrebbe portato il mondo sul baratro, si erano detti sì. Era il 1939 e niente era come adesso. Un mondo così distante che sembra dimenticato in cui il ciclo della stagioni regolava ancora laquotidiana e le informazioni viaggiavano spesso con un francobollo attaccato. Un mondo che Eveleyn e Gilbert hanno attraversato in. Ne hanno assaporato i doni e le tragedia. Le vittorie e le sconfitte.. Si perché per Evelyn e Gilbert, 99lei, 101 lui, di Delmart, nello Stato di New York era già tutto scritto: nellae nella morte. Dopo un’interatrascorsa– quasi 79di matrimonio – e contrassegnata dal numero “2”, sono morti a due giorni di distanza l’uno dall’altra. Quando il cuore ...