Amanda Lear | la confessione sessuale a 79 anni | ' Come mi piace farlo oggi'

Amanda Lear : 'La tv italiana non mi piace... gli uomini? Mai stata fedele' : Un figlio invece non le è mai mancato: "Non penso che sarei stata una brava mamma e sono del parere che mettere al mondo dei figli, in questo periodo, sia da irresponsabili". Quanto al sesso, invece, ...

Barbara D’Urso snobbata da Amanda Lear : “I suoi programmi non li guardo” : Amanda Lear contro i programmi di Barbara D’Urso: l’affondo alla conduttrice di Canale Cinque In passato tanto si è scritto sull’invito di Barbara D’Urso rifiutato da Amanda Lear. Oggi, però, a prendere la parola contro i programmi di Carmelita è stata proprio la cantante di Tomorrow in persona. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, infatti, […] L'articolo Barbara D’Urso snobbata da Amanda ...

Amanda Lear : "Non sarei stata una brava mamma. Fare dei figli in questo periodo è da irresponsabili" : “Non penso che sarei stata una brava mamma e sono del parere che mettere al mondo dei figli in questo periodo sia da irresponsabili”. Ne è convinta Amanda Lear, che in una lunga intervista rilasciata a Chi ammette di non aver mai desiderato di diventare madre. “Chi fa il mio stesso lavoro non può avere figli. L’idea che mio figlio debba essere sballottato da una parte all’altra, per seguire i miei capricci, non mi è mai sembrata la cosa ...

Gli Incredibili 2 - il ritorno della famiglia Paar : tra le voci italiane riecco Amanda Lear e arriva Bebe Vio : Ci sono voluti 14 anni per rivederla in azione. Era il 2004 quando “una normale famiglia di supereroi” arrivava nelle sale di tutto il mondo e conquistava spettatori grandi e piccoli. Ora quella coppia di genitori e i loro tre figli un po’ speciali tornano al cinema, più forti e divertenti che mai. La Pixar ci riprova e lo fa riportando alla regia Brad Bird che con quel film aveva esordito alla Disney. Gli Incredibili 2 è già ...

Da Amanda Lear a Bebe Vio : ecco le voci de 'Gli Incredibili 2' : ... ma mi sono divertita a interpretarla per questo tono della voce, per questo modo di chiamare tutti 'tesoro' che la ricorda chiaramente le signore prepotenti del mondo della moda che sanno tutto ...

La folle famiglia degli «Incredibili 2» con le voci di Bebe Vio e Amanda Lear : Cinzia Romani Quando, quattordici anni fa, uscì Gli Incredibili, al cinema esistevano soltanto due saghe di super-eroi: X-Men e Spiderman. Adesso ce ne sono centinaia e per sbaragliare la concorrenza ...

Gli Incredibili 2 presentato a Roma dalle doppiatrici Bebe Vio e Amanda Lear - Best Movie : È ispirato alle signori prepotenti della moda come Anna Wintour , che sanno tutto meglio di tutti, è molto divertente e dà del « darling!» a tutti come si fa nel mondo della moda. Non mi aspettavo ...

'Gli Incredibili' alla conquista del mondo. Edna ha ancora la voce di Amanda Lear - Cinema - Spettacoli : Una giostra di emozioni, azione, avventura, battute e anche un po' di riflessione su temi contemporanei come la moltiplicazione degli schermi e il desiderio di delegare agli altri, in questo caso ai ...

Amanda Lear : 'Non mi fido di nessuno. Piano piano sono spariti tutti - sto meglio da sola' : Ma non chiedetele di portare gli spettacoli francesi nel Bel Paese: " Ne hanno tradotto uno, l'ho letto e ho detto no grazie, era pieno di volgarità ". Come ben sappiamo Amanda ama mettersi alla ...

Amanda Lear contro Simona Izzo che le aveva dato del transgender : "Amanda Lear? È un uomo". Lo aveva sostenuto Simona Izzo prima all'interno della Casa del Grande Fratello 15, poi nel salotto domenicale di Barbara d'Urso. "Amanda non si è offesa perché è intelligente", aveva detto la bionda regista per sostenere la sua tesi. "Io non ho conosciuto personalmente Dalì ma ho letto la sua biografia. L’ho scoperto da lì. Dalì ha amato Amanda Lear sia nella sua prima fase che nella seconda. E’ il caso di un ...