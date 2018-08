Alzheimer | che cos’è e i sintomi del morbo che avrebbe colpito Franco Battiato

Franco Battiato malato - bufala o verità? In un silenzio che fa rumore serpeggia l’ombra dell’Alzheimer : La notizia di Franco Battiato malato ha iniziato a fare il giro della rete in maniera insistente. Assente ormai da mesi dalla scena musicale, il cantautore siciliano non ha più dato notizie di sé dopo la frattura del bacino di qualche tempo fa, dalla quale sembrava essersi ripreso. Pesantissime le indiscrezioni che circolano in questi giorni, alcuna delle quali riguardante un possibile morbo di Alzheimer. A far crescere i sospetti è un amico ...

Un test italiano a basso costo per individuare l'Alzheimer prima che compaia : In futuro potrebbe bastare un prelievo di sangue e un elettroencefalogramma per individuare con elevata precisione chi svilupperà l'Alzheimer

Un test italiano a basso costo per individuare l’Alzheimer prima che compaia : (foto: PIXOLOGICSTUDIO/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images) Potrebbero essere sufficienti un prelievo di sangue e un elettroencefalogramma per individuare con ampia precisione chi svilupperà l’Alzheimer. Questa la promessa di un nuova ricerca, tutta italiana, che ha messo a punto un nuovo test, di facile esecuzione e a basso costo, per chi ha già una forma di declino cognitivo ma più lieve dell’Alzheimer. Lo studio, condotto dalla ...

Le sorelle con l'Alzheimer si incontrano dopo 15 anni : un abbraccio che scalda il cuore : Erano circa 15 anni che l'83enne Ann Patrick non vedeva sua sorella, la 79enne Marguerita Wilson. Eppure, nonostante entrambe le anziane signore siano affette dal morbo di...

Alzheimer - l’aspirina riduce le placche tossiche nel cervello : L’aspirina potrebbe rivelarsi un’arma valida contro l’Alzheimer, poiché è in grado di ridurre le placche tossiche nel cervello. La scoperta arriva da una ricerca scientifica realizzata dagli studiosi della Rush Medical University. Secondo il team di scienziati il farmaco che viene utilizzato per curare mal di testa e sintomi influenzali, sarebbe efficace nel rimuovere gli accumuli che ostacolano le connessioni fra le cellule ...

Vitamina D : ecco perché non protegge il cervello da sclerosi multipla - Parkinson e Alzheimer : Uno studio dell’Università di Adelaide, pubblicato su “Nutritional Neuroscience” ha rilevato che la Vitamina D non ha effetti protettivi per il cervello: secondo la ricerca sarebbe improbabile che salvaguardi dalla sclerosi multipla, dal Parkinson, dall’Alzheimer o da altri disturbi legati al cervello. Grazie a una revisione sistematica di oltre 70 studi preclinici e clinici, gli esperti hanno analizzato il ruolo della ...

L'Aspirina per curare l'Alzheimer : «Riduce le placche tossiche per il cervello» : Mal di testa? Stati febbrili? Sintomi influenzali? Non solo. Uno dei farmaci più usati al mondo, L'Aspirina , potrebbe essere utile per frenare il morbo di Alzheimer , secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista The Journal of Neuroscience : assumere l'acido acetilsalicilico ...

Scoperta la proteina che rallenta l'invecchiamento e potrebbe curare l'Alzheimer : Da sempre l'uomo è alla ricerca di un elisir di lunga vita che possa dargli l'immortalità. Il mito dell'eterna giovinezza nel corso dei secoli ha ispirato molte opere letterarie. D'altronde chi di noi non accosterebbe le labbra a una coppa contenente una pozione in grado di farci rimanere sempre giovani in perfetta salute? In passato è accaduto che avventurieri e alchimisti che avessero fama di maghi spacciassero rimedi miracolosi. Non è un caso ...