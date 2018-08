Altro che complottisti L’incredibile ottimismo di Bjork su tecnologia e natura

Razzismo - il dossier del ministero dell'Interno : Altro che emergenza - il rischio emulazione : Parlare di 'emergenza Razzismo' in Italia è a dir poco da esagitati, ma negli uffici del ministero dell'Interno sono comunque sotto stretta osservazione tutta una serie di episodi che negli ultimi ...

International Champions Cup : è derby Arsenal-Chelsea - un Altro pareggio vale 3 - 55 : Per la cronaca, l'ultimo successo del Chelsea sull'Arsenal risale praticamente a un anno fa: il 22 luglio del 2017, sempre in amichevole, i Blues vinsero 3-0, risultato che replicato nella prossima ...

Meloni canzona Di Maio : "ll suo decreto? Altro che Dignità - doveva chiamarlo Visibilità" : "Più che decreto Dignità, avrebbero dovuto chiamarlo decreto Visibilità. Un provvedimento raffazzonato, ideologico, che provano a emendare in Parlamento, ma non funzionerà lo stesso". Giorgia Meloni, schietta come sempre, dà un Altro colpo di piccone al decreto Dignità firmato e fortemente voluto, oltre che difeso a spada tratta, da Luigi Di Maio.Da Verona, dove si è incontrata con gli imprenditori del "produttivo Veneto" per criticare appunto ...

Il Decreto dignità è migliorato - Altro che le inesattezze di Fassina : Stefano Fassina è persona intelligente e preparata, uno dei pochi di provenienza Pd – oggi Leu – che in tempi non sospetti ha ammesso e denunciato le gravi distorsioni che la moneta unica crea al mondo del lavoro, ma questa volta, a mio avviso, ha sbagliato. Ci riferiamo ad una riflessione apparsa il 28 luglio sull’Huffington Post nella quale il deputato LeU critica aspramente le modifiche che la maggioranza parlamentare si appresta ad approvare ...

F1 – Altro che scuse - Abiteboul risponde ad Horner : “non vi ascoltiamo da tempo e non vogliamo avere a che fare con voi” : Abiteboul ci va giù pesante! Altro che scuse a Christian Horner e alla Red Bull: le parole del team principal Renault sono sorprendenti Scintille tra Red Bull e Renault dopo il Gp d’Ungheria: il team principal della squadra di Milton Keynes ha puntato il dito contro Abiteboul dopo il ritiro di Max Verstappen causato da un improvviso calo di potenza. Parole forti da parte di Christian Horner, dettate dall’ira e dalla ...

Amber Rose e il gossip vip : “Gwyneth PAltrow è stata l’amante di Jay-Z. È a lei che si riferisce Beyoncé in Sorry” : La modella Amber Rose non ha dubbi: Gwyneth Paltrow è stata amante di Jay-Z. E sarebbe proprio lei quindi “Becky dai bei capelli“, il personaggio preso di mira da Beyoncé nella canzone Sorry per aver avuto una storia con suo marito, il rapper Jay-Z, mettendo in crisi il loro matrimonio. A prova di ciò, Amber spiega: “In passato lei e Beyoncé erano amiche e, improvvisamente, non le abbiamo più viste insieme. Al tempo del ...

Amber Rose : “Gwyneth PAltrow è stata l’amante di Jay-Z. È a lei che si riferisce Beyoncé in Sorry” : La modella Amber Rose non ha dubbi: Gwyneth Paltrow è stata amante di Jay-Z. E sarebbe proprio lei quindi “Becky dai bei capelli“, il personaggio preso di mira da Beyoncé nella canzone Sorry per aver avuto una storia con suo marito, il rapper Jay-Z, mettendo in crisi il loro matrimonio. A prova di ciò, Amber spiega: “In passato lei e Beyoncé erano amiche e, improvvisamente, non le abbiamo più viste insieme. Al tempo del ...

Tutt’Altro che risolti i problemi 2018 di Qui Ticket : al momento solo incertezza : I problemi dell'anno 2018 circa la situazione dei buoni pasto Qui Ticket continua a destare parecchie preoccupazioni: come riporta 'ilsecoloxix.it', il vertice tra l'azienda ed i sindacati di qualche giorno fa ha prodotto una fumata nera. Tutto da rifare, mentre il panico tra i dipendenti continua a crescere per quelle che saranno le sorti loro e delle rispettive famiglie. Nel corso dell'assemblea, i lavoratori si aspettavano di ottenere una ...

DEMI LOVATO - VIDEO AL PARTY PRIMA DELL'OVERDOSE/ L'amica Dani Vitale : "Non ho Altro che amore per lei" : Un amico di DEMI LOVATO ha pubblicato il VIDEO dei minuti che precedono l'overdose. A distanza di alcune ore, dà la sua versione dei fatti anche L'amica Dani Vitale.(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 09:13:00 GMT)

Ternana Celebrity - Altro shock : salutano anche Mascia e Presto : ... frazie a voi piccole ma grandi e future giocatrici che siete cresciute insieme a me in questi due anni, voi la cosa più bella e importate per Terni, voi il futuro di una città che ama lo sport per ...

Taormina - proposta di restauro geoambientale di Isolabella. Il senatore Ortolani : “Sembra che Legambiente si riferisca ad un Altro progetto!” : “Qualche anno fa rimasi abbagliato dalla bellezza ambientale di Isolabella di Taormina: un monumento della natura. Mi colpì negativamente la bruttezza del muro di calcestruzzo e il disordine dei blocchi di calcestruzzo che delimitano la baia nella parte meridionale: uno scempio in tanta bellezza naturale. Proposi di mitigare lo scempio visivo citato e di effettuare un contenuto ripascimento della spiaggia, massimo 15 m, usando sedimenti ...

Salvini : 'Altro che razzismo. Unico allarme i reati degli immigrati' : 'Aggredire e picchiare è un reato, a prescindere dal colore della pelle di chi lo compie, e come tale va punito. Ma accusare di razzismo tutti gli italiani e il governo in seguito ad alcuni limitati ...

Mo : torna libera Tamimi. Rilasciati anche lo street artist Jorit Agoch e l'Altro italiano : 'La resistenza continuerà finché l'occupazione non sarà stata rimossa'. Parla così l'attivista 17enne palestinese Ahed Tamimi giunta al suo villaggio cisgiordano, tornata libera dopo otto mesi di ...

C'è un Altro Schumacher che vince : primo successo di Mick in Formula 3 : Sulle orme del padre. Ieri, sulla mitica pista di Spa, Mick Schumacher ha vinto la sua prima gara di Formula 3. In 'gara 3' della tappa belga del Campionato Europeo Fia, il figlio di Michael ha dato ...