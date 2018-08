All' italiano Alessio Figalli la medaglia Fields | è il Nobel della matematica

Il "Nobel della matematica" a un italiano dopo 44 anni : vince il 34enne Alessio FigAlli : ... come quello della Società Europea di Matematica , 2012, , la Stampacchia Gold Medal , 2015, , l'O'Donnel Award in Science conferito dall'Accademia di Medicina, Ingegneria e Scienza del Texas , 2016, ...

'Nobel' della Matematica a un italiano : Medaglia Fields ad Alessio FigAlli : La Medaglia Fields, considerata l'equivalente del premio Nobel per la Matematica, è stata assegnata all'italiano Alessio Figalli. L'annuncio è stato dato in occasione dell'apertura del Congresso Internazionale dei matematici, in corso a Rio de Janeiro. Figalli, professore presso l'ETH di Zurigo, è il secondo italiano a vincere l'ambito riconoscimento in 82 anni dalla sua istituzione. ...

Medaglia Fields All'italiano FigAlli : 13.51 Non succedeva da 44 anni: la Medaglia Fields per la matematica è stata assegnata ad Alessio Figalli, 34 anni, professore ordinario al Politecnico di Zurigo. "Una gioia e uno stimolo"dice. Il comitato ha premiato Figalli "per i suoi contributi al trasporto ottimale, alla teoria delle equazioni derivate parziali e alla probabilità". La Medaglia Fields è il più importante riconoscimento per i matematici e - a differenza del Nobel - viene ...

Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 : il duello Martin-Bezzecchi riprende a Brno. L’italiano vuol rispondere Allo spagnolo : Dopo una pausa di tre settimane il Circus del Motomondiale 2018 torna protagonista a Brno (Repubblica Ceca), sede del decimo round del campionato iridato. Nella minima cilindrata (Moto3) la situazione è molto serrata nelle prime due posizioni: sono solo sette le lunghezze che separano il nostro Marco Bezzecchi dallo spagnolo Jorge Martin, leader della graduatoria a quota 130 punti. Al giro di boa dell’annata la situazione sembra ristretta ...

Conte Alla Casa Bianca - il sì di Trump sulla Libia/ Il premier italiano porta via il posto a Macron : Conte-Trump alla Casa Bianca: clima disteso nell'incontro bilaterale Italia-Usa a Washington. Intesa sulla politica dei migranti e sulla gestione del dossier Libia nel Mediterraneo. (Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:17:00 GMT)

Ricerca : studio italiano lega 2 geni All’autismo - regolano lo sviluppo del cervello : Un team di scienziati italiani collega per la prima volta il mancato sviluppo di una specifica area del cervello ai disturbi della sindrome autistica e punta il dito contro due geni Negr1 e Fgfr2, la cui azione coordinata ne assicura il corretto sviluppo. Se la loro funzione è alterata, induce difetti nella formazione della corteccia cerebrale e porta a comportamenti anomali che si possono ricondurre ai sintomi della patologia. Il lavoro è stato ...

Borriello ‘mollato’ dAlla modella ucraina : Stefania Seimur già tra le braccia di un altro uomo italiano [GAllERY] : Neanche Stefania Seimur è la donna giusta per Marco Borriello: il calciatore mollato dalla modella ucraina già tra le braccia di un altro uomo Marco Borriello, avvistato solo qualche tempo fa tra le braccia di Stefania Seimur tra New York ed Ibiza, è di nuovo single. Il latin lover del calcio italiano è stato ‘mollato’ dalla modella ucraina con cui si frequentava ultimamente, che è già stata conquistata però dal fascino di un ...