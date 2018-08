Allerta Meteo Emilia-Romagna | criticità “gialla” per temporali e temperature estreme

Allerta Meteo Veneto : previsti temporali nelle aree montane : Ancora temporali interesseranno nelle prossime ore le aree montane del Veneto. Sulla base delle previsioni emesse poco fa da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo Stato di Attenzione per criticità idrogeologica nel bacino idrografico Alto Piave, in Provincia di Belluno. L’avviso è riferito allo scenario di temporali forti e ha validità dalle 12 di domani, 1 agosto, alle 14 di giovedì ...

Meteo il caldo non dà tregua - Allerta in otto città. La Sardegna la regione più calda : ROMA - È iniziata ieri la settimana più calda dell'estate. Già nel weekend appena passato le temperature hanno subito un brusco rialzo su tutto il centro-nord: le condizioni, spiegano da iLMeteo.it, ...

Meteo : il caldo non dà tregua - Allerta in otto città : Massime con picchi fino a 38/39 gradi in tutto il centro-nord: condizioni stabili almeno fino a domenica prossima

METEO - CALDO DA BOLLINO ROSSO/ Ultime notizie - Allerta Ministero Salute : le città da "evitare" per 3 giorni : METEO, CALDO da BOLLINO ROSSO: allerta Ministero Salute. La mappa delle città più roventi e le Ultime notizie: condizioni climatiche a rischio per la Salute degli abitanti(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:41:00 GMT)

Allerta Meteo Veneto : possibili temporali e piovaschi : Tempo soleggiato su tutto il Veneto ma nel pomeriggio sono possibili temporali e piovaschi, localmente anche intensi, nell’area Dolomitica. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto segnala la possibilità di eventuali fenomeni di criticità idrogeologica nel bacino dell’Alto Piave (provincia di Belluno). Per domani, domenica 29, si prevede invece tempo soleggiato su tutte le aree pianeggianti del Veneto, con ...

Allerta Meteo Milano : temporali dalle 14 di oggi : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali dalle ore 14 di oggi, sabato 28 luglio, fino a domenica 29 luglio alle ore 00.00. Il Centro meteo regionale ha emanato un’Allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune dispone l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Sarà attivato il ...

Genova - Allerta gialla per ondate di calore/ Meteo : caldo in aumento - domenica previsti 35 gradi : Genova, allerta gialla per ondate di calore. Meteo: caldo in aumento, domenica previsti fino 35 gradi in pianura. Bel clima e temperature elevate previsti in Liguria nel weekend(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:59:00 GMT)

Allerta Meteo : attenzione ai temporali pomeridiani al Sud - eclissi a rischio per la nuvolosità in Puglia - Basilicata e Molise : 1/9 ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per temporali per i pomeriggi di oggi e domani : Infiltrazioni di aria fresca favoriscono condizioni di instabilità e l’arrivo di locali temporali su gran parte della Toscana nei pomeriggi di oggi, giovedì 26 luglio e domani, venerdì 27 luglio: la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo sulle zone interne di tutta la regione a partire dalle ore 13 di giovedì fino alle 20 e poi dalle 13 di domani, venerdì, sempre fino alle 20. Nel pomeriggio di ...

Allerta Meteo Estofex - allarme per gran parte d’Italia nelle prossime ore : “Temporali - grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forti raffiche di vento” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 per il Nord Italia e i Balcani per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Stesso livello di Allerta per la Sardegna e la Corsica per gli stessi eventi atmosferici. L’alta pressione sulla Scandinavia forma un nuovo centro lungo le zone occidentali dove si prevede un intenso aumento della pressione. Una depressione, ...

Allerta Meteo - forti temporali pomeridiani : attenzione lungo l’Appennino - bombe d’acqua dall’Emilia Romagna alla Calabria [MAPPE] : 1/5 ...

Maltempo Venezia : Allerta Meteo per oggi - da domani torna il sereno : Il Comune di Venezia ha diramato un’allerta meteo per la giornata di oggi: il servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CDF) della Regione Veneto ha reso noto che fino alla serata oggi saranno possibili temporali anche di natura intensa. Secondo quanto previsto da Arpav, ai fenomeni temporaleschi saranno associati lievi cali delle temperature nell’ordine di un paio di gradi. Già da domani si dovrebbe assistere ad un ...