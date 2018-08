Allerta Caldo | ondate di calore | ecco le città con il “bollino rosso” domani 2 Agosto

Allerta Caldo - come difendersi : Colonnina di mercurio alle stelle con ben 18 città da bollino rosso . Condizioni di caldo estremo che rappresentano un rischio per la salute, soprattutto per le persone anziane, i neonati, i bambini, ...

Allerta Caldo in Piemonte : temperature 5-6 gradi sopra media : Sale anche in Piemonte il termometro, con temperature superiori alla norma di 5 o 6 gradi, non da primato assoluto ma accompagnate da tassi di umidità tali da creare disagio. E’ l’effetto di un anticiclone africano presente sul Mediterraneo centro-occidentale, spiega Arpa Piemonte, che tende a unirsi con un’anomala area di alta pressione sulla Scandinavia dando luogo ad un’estesa zona di stabilità. Le temperature massime ...

Treni senza aria condizionata : cronaca di viaggi da bestie. con Allerta per caldo : I bambini e gli anziani sono quelli che fanno più pena, sui Treni regionali senza aria condizionata che si incontrano in questi giorni sui binari della Liguria . Appena sali lo capisci dai loro ...

Caldo in Liguria - Allerta “rossa” prolungata fino a giovedì | : Il 31 luglio e l’1 agosto si sfioreranno i 40 gradi: ecco tutti i provvedimenti da adottare e le categorie a rischio

Caldo : Allerta rossa a Firenze - “limitare attività all’aperto” : Caldo da “bollino rosso” domani a Firenze: lo sottolinea il bollettino della protezione civile del Comune sulla base delle previsioni meteo, che confermano anche l’allerta arancione per oggi. Il codice rosso previsto per domani è il terzo livello di allerta in una scala che va da zero a tre. Il Comune raccomanda di limitare le attività all’aperto soprattutto per gli anziani ma anche per bambini e soggetti ...

Allerta Caldo : giovedì 2 Agosto il picco - “bollino rosso” in 18 città [ELENCO] : Sarà raggiunto probabilmente giovedì 2 Agosto il picco dell’ondata di calore che sta avvolgendo l’Italia, e che sta portando le colonnine di mercurio a sfiorare i 40°C. Il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala per giovedì il “bollino rosso” (“rischio elevato” per la Salute della popolazione) in ben 18 città: si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, ...

Toscana - è Allerta Caldo : turista muore in spiaggia per un malore : Continua l'allerta caldo in tutta Italia. In particolare in Toscana dove lunedì si sono arrivati a toccare i 37 gradi all'ombra. La situazione è pericolosa soprattutto per le persone più fragili. Infatti, a Marina di Pietrasanta una turista emiliana di 76 anni è morta mentre si trovava in spiaggia. La causa sarebbe un arresto cardiocircolatorio dovuto, appunto, al grande caldo. "L"ondata di grande caldo nei prossimi giorni potrebbe provocare ...

Meteo il caldo non dà tregua - Allerta in otto città. La Sardegna la regione più calda : ROMA - È iniziata ieri la settimana più calda dell'estate. Già nel weekend appena passato le temperature hanno subito un brusco rialzo su tutto il centro-nord: le condizioni, spiegano da iLMeteo.it, ...

Il caldo non dà tregua : Allerta “rossa” su Genova per oggi e domani | : Il 31 luglio e l’1 agosto si sfioreranno i 40 gradi: ecco tutti i provvedimenti da adottare e le categorie a rischio