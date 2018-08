Allarme clima : nel 2017 la CO2 a livelli record : Allarme clima . I gas a effetto serra nel 2017 hanno toccato nuovi livelli record nel mondo: la media di concentrazione di anidride carbonica sulla superficie terrestre è schizzata ai massimi storici, con il tasso di crescita di CO2 che “è quasi quadruplicato dagli anni 1960”. La conferma arriva dal rapporto internazionale “State of the clima te” pubblicato dall’American Meteorological Society e redatto ...

Allarme clima - Italia sempre più estrema : temperature più alte - ma pioggia più violenta [DATI] : Millennio nuovo, temperature più alte : lo rivelano gli ultimi dai Istat che hanno evidenziato come l‘ Italia è diventata più calda. In particolare nel periodo 2002-2016, le temperature medie nelle città capoluogo di regione sono state di un grado più calde della media del trentennio precedente, 1971-2000. Non solo: in crescita il numero dei giorni e delle notti torride, e le ondate di calore durano di più. Al contempo dal 2000 le ...

Climatizzatori sempre più ecosostenibili nel 2018 - ma è Allarme per i consumi elettrici globali : Il rapporto The Future of Cooling indica che nel 2050 ci saranno almeno 5,6 miliardi di unità AC (air-conditioning) a livello globale, contro 1,6 miliardi installati oggi. Nei prossimi anni infatti, saranno i paesi emergenti ad utilizzare sempre più condizionatori e Climatizzatori, dove però paesi come il Giappone nel 90% delle abitazioni si dispone di un impianto di climatizzazione. L’allarme non riguarda solo i consumi, ma anche il ...