Alito cattivo? Ecco l’alimento che combatte l’alitosi

meteoweb.eu

: @Abocconetti @VujaBoskov @Malaussene81 @AGiam I preti buttano pesante, tossine in circolo, colesterolo che si impen… - ZeniaConfusa : @Abocconetti @VujaBoskov @Malaussene81 @AGiam I preti buttano pesante, tossine in circolo, colesterolo che si impen… - CheCucino_it : New post: L’alito cattivo si combatte con lo zenzero - ProfVeterinario : #Cane con alito cattivo: 5 consigli per migliorarlo @petsblogit | #ECM -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Almeno 30 milioni di italiani l’hanno sperimentata almeno una volta nella vita, secondo quanto evidenziato in occasione della presentazione di una campagna lanciata da Gsk Consumer Healthcare in collaborazione con l’Aidi, Associazione igienisti dentali italiani: si tratta dell’si. Comere l’? Una ricerca della Technical University of Munich e del Leibniz- Institute for Food Systems Biology, pubblicato sul Journal of Agricultural and Food Chemistry, ha rilevato che il gingerolo, composto dello zenzero fresco, stimola un enzima contenuto nella saliva, che elimina le sostanze maleodoranti: ciò garantirebbe unfresco e un retrogusto migliore quando si assaggiano alcuni cibi. Il principio pungente dello zenzero, il cosiddetto 6-gingerolo, farebbe aumentare di 16 volte il livello di un enzima sulfidrilico denominato ossidasi 1 nella ...