Alimenti | l’abbinamento pane-olio “ottimo per sostenere il nostro organismo nella lotta

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Pietanza anti-caldo, pasto leggero e prima colazione per tutta la famiglia: l’incontro tra i due-base della dieta mediterranea aiuta ila limitare i danni del sole e della grande calura. E con il pomodoro, si trasforma in una vera e propria “ricetta della salute”.fresco eextravergine di oliva: in tavola, mattina o sera, a merenda o, meglio ancora, per la prima colazione, è questa la coppia meglio assortita dell’estate. La merenda all’italiana, che ASSITOL, l’associazione dell’industria olearia, ha rilanciato nei mesi scorsi, è consigliata soprattutto d’estate: secondo la ricerca scientifica, l’incontro tra questi duebasilari della dieta mediterranea fornisce alcomponenti essenziali per sopportare al meglio le alte temperature e gli effetti, non sempre positivi, del sole, mantenendosi leggeri. “...