Alf | la Warner Bros pensa ad un reboot della popolare sit-com

(Di mercoledì 1 agosto 2018) C'era un tempo in cui gli alieni in televisione non erano solo minacciosi, come quelli di Falling Skies, o pericolosamente strateghi, come quelli di Colony. C'era un tempo in cui gli extraterrestri facevano anche ridere, come ha dimostrato Alf, la sit-comNbc andata in onda per quattro stagioni, fino al 1990, e che ora potrebbe tornare in tv con un.A rivelarlo TvLine, che spiega che il progetto è alle fasi iniziali di lavorazione, con la., la casa di produzione arteficeserie originale, in cerca di uno sceneggiatore che possa svilupparlo. Eppure, l'idea di undi Alf sembra uno dei più ovvi in un momento in cui la tv di oggi pesca dai successi del passato.prosegui la letturaAlf, laad unsit-com pubblicato su TVBlog.it 01 agosto 2018 23:36.