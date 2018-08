Alessio Figalli ha vinto la medaglia Fields

Cosa studia Alessio Figalli - vincitore della medaglia Fields 2018 : Classe ’84, romano di origine, normalista di adozione, professore di matematica prima alla University of Texas, Austin negli Stati Uniti e poi al Politecnico di Zurigo. Alessio Figalli, enfant prodige della matematica, è stato appena insignito del riconoscimento più brillante della sua carriera, almeno per ora: la International Medal for Oustanding Discoveries in Mathematics, o più informalmente medaglia Fields, il premio più importante e ...

