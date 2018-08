Alessia Prete svela | “Matteo Gentili? Non avrei mai immaginato di…”

Matteo Gentili/ “Alessia Prete? Ora posso urlarlo : mi sono innamorato” : Matteo Gentili racconta al settimanale Dipiùtv di essere felice e innamorato della sua Alessia Prete, conosciuta davanti alle telecamere del Grande Fratello.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:38:00 GMT)

Matteo Gentili e Alessia Prete vittime dei vandali : Alessia Prete e Matteo Gentili: brutto gesto ai danni della coppia Queste ultime ore non sono state proprio semplicissime per Matteo Gentili e Alessia Prete. Cosa è successo alla coppietta della quindicesima edizione del Grande Fratello? In pratica i due piccioncini, dopo aver partecipato ad un torneo di calcio per beneficenza, hanno scoperto che la fiancata della loro macchina è stata graffiata con una chiave. Ma non è finita qua perchè i ...

Grande Fratello - Alessia Prete e la malattia all'anca : "Ora ho risolto - ma ho sofferto per anni" : Rispondendo ad una domanda postale via Instagram Story, Alessia Prete svela che sin da quando è nata deve fare i conti con una malattia. Sono nata con una Lussazione congenita alle anche (conosciuta come Displasia) e per anni non ho potuto praticare molti sport, soffrendone. Ora ho risolto e anche in questo ho avuto il mio riscatto.prosegui la letturaGrande Fratello, Alessia Prete e la malattia all'anca: "Ora ho risolto, ma ho sofferto per ...

Alessia Prete dopo il GF 15 confessa di essere stata male in passato : Grande Fratello: Alessia Prete fa una confessione choc Circa un mese e mezzo fa è andata in onda la finalissima del GF 15. Reality show vinto da Alberto Mezzetti, il quale è riuscito a battere al fotofinish Alessia Prete. E proprio quest’ultima ha fatto molto parlare in queste ore sui social. Il motivo? La ragazza, parlando su instagram con un suo fan, ha fatto una clamorosa confessione, che ha lasciato davvero tutti di stucco. Cosa ha ...

Alessia Prete svela la malattia con cui è nata : “Sofferto per anni” : Alessia Prete svela la malattia con cui è nata: “Ho sofferto per anni”. Poi spazio alle dichiarazioni su Matteo Gentili Nelle ultime ore Alessia Prete, come molti altri volti noti del web e dello spettacolo, ha deciso di confidarsi con i follower di Instagram. L’ex gieffina, oltre a parlare del suo rapporto sentimentale con Matteo […] L'articolo Alessia Prete svela la malattia con cui è nata: “Sofferto per ...

Alessia Prete e Matteo Gentili festeggiano : la confessione dopo il GF : Matteo Gentili risponde ad Alessia Prete: la dichiarazione d’amore Due mesi d’amore per Alessia Prete e Matteo Gentili. La coppia nata durante il Grande Fratello 15 ha festeggiato sui social un traguardo importante quanto inaspettato. Sia l’ex di Paola Di Benedetto che la studentessa di Torino hanno iniziato il reality condotto da Barbara d’Urso senza pensare che avrebbero incontrato l’amore. In queste ore a ...

Matteo Gentili - incidente bollente con Alessia Prete : foto e commento : Matteo Gentili: dedica e foto struggente per Alessia Prete, ma scatta l’incidente bollente e si vede quel che non si doveva vedere Matteo Gentili e Alessia Prete sono sempre più in love. La coppia sbocciata sotto i riflettori dell’ultimo Grande Fratello sembra vivere in una luna di miele perenne da quando è finito il programma. […] L'articolo Matteo Gentili, incidente bollente con Alessia Prete: foto e commento proviene da ...

Alessia Prete e Matteo Gentili - dopo il GF15/ “C’è intesa sotto le lenzuola!” - ma è troppo presto per l’amore… : Alessia Prete e Matteo Gentili, dopo il Grande Fratello 15: “C’è intesa sotto le lenzuola!”, ma è troppo presto per parlare di amore... ecco le ultime dichiarazioni della coppia.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 15:26:00 GMT)

Grande Fratello 2018 Matteo Gentili e Alessia Prete - una passione che brucia : “Con Alessia l’intimità va molto bene e c’è molta intesa sotto le lenzuola”. Parola di Matteo Gentili che, in un’intervista concessa a Vero, parla della sua relazione con Alessia Prete, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello 2018. “Ho cominciato a mettere i calzettoni bianchi per spegnere l’attrazione di Matteo!” replica lei “La passione si vedeva anche solo dai nostri ...

Alessia Prete e Matteo Gentili - l'amore nato nella Casa del Grande Fratello dura anche fuori! ESCLUSIVO : Matteo: 'Abbiamo avuto tutto dalla vita, sappiamo come gira il mondo. Diamo la giusta importanza alle cose. nella Casa si perde la capacità di relativizzare e per chi fuma, l'astinenza fa uscire di ...

Alessia Prete - lettera di fuoco del suo ex : ‘Sei falsa - il tuo unico scopo è avere successo’ : “Non saresti arrivata in finale perché la gente ti avrebbe conosciuta per quello che sei” così esordisce sicuro Simone Marceddu nella lettera aperta che ha scritto alla sua ex fidanzata, Alessia Prete (QUI tutto ciò che bisogna sapere su di lei), fresca reduce dal Grande Fratello 15. Com’è noto, la 22enne piemontese è arrivata fino alla finale del reality grazie alla sua immagine di ragazza dolce, molto semplice e rassicurante ...

Alessia Prete : ‘Chiedo scusa’ per la foto di Miss Italia con la fascia modificata : L’ex gieffina Alessia Prete fa ancora parlare di sé. Non per la sua storia con il calciatore viareggino Matteo Gentili, ma per una foto ritoccata postata su Instagram. I suoi followers hanno attaccato Alessia perché non contenti del messaggio che la foto faceva trapelare. Prontamente, l’ex concorrente del ‘Grande fratello’, ha fatto un mea culpa, chiedendo scusa ai suo fans per la disattenzione, ma sottolineando la sua buona fede. ‘Non volevo ...