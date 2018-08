Al via oggi la pre-vendita di OUKITEL K8 | il nuovo battery phone

Agenzia delle entrate : al via da oggi assistenza fiscale gratis al telefono : Il Fisco dà il via all’assistenza fiscale telefonica gratuita. È questo l’ultimo annuncio dell’Agenzia delle entrate, che con un comunicato stampa avvisa tutti i cittadini dell’entrata in scena da oggi – 1° agosto – di due diversi numeri verdi per l’assistenza fiscale. assistenza diventata da quest’anno gratuita. Da oggi quindi per avere informazioni e assistenza i contribuenti potranno rivolgersi senza costi ai seguenti ...

XLII R.A.A.B. Historic - al via con le auto moderne : il programma di oggi e domani : A Pasetto-Salvo (Porsche 911) il XLII R.A.A.B. Historic. Le sfide iniziate ieri sera hanno prodotto uno spettacolo di grande fascino e tanto agonismo. Da oggi il via alla parte “moderna”, con attese sfide adrenaliniche fino al pomeriggio di domani Sono Oreste Pasetto e Carlo Salvo, al volante di una Porsche 911, i vincitori del XLII R.A.A.B. Historic, corso tra la serata di ieri ed oggi sulla lunghezza di nove prove speciali, con ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : "Liguria sopra le righe" - al via il tour di Toti (28 luglio 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: scontro nell'esecutivo sulla Tav. Liguria, al via il tour del governatore Giovanni Toti "Una Liguria sopra le righe"(28 luglio 2018).(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:29:00 GMT)

Todi Festival 2018 - da oggi aperta la biglietteria di via Mazzini : Sempre dal sito, è possibile prenotare anche i posti per gli spettacoli gratuiti con ticket di prenotazione proposti nell'ambito di Todi OFF, Todi Festival Kids e Around Todi. Il giorno dello ...

Marchionne-Fca - Consob avvia verifiche : 'Ad oggi niente rilievi' - : Fonti della commissione spiegano che si tratta di accertamenti di routine che consistono da una parte nel verificare l'operatività sul titolo, dall'altra si fa un'analisi del flusso informativo. ...

Africa ExPress e ilfattoquotidiano.it - al via da oggi la collaborazione. Obiettivo : uno sguardo più ampio sul mondo : Comincia oggi la collaborazione tra ilfattoquotidiano.it e il quotidiano online Africa ExPress. In realtà il rapporto di cooperazione è cominciato in sordina alcuni mesi fa ma oggi prende corpo ufficialmente questo comune spazio virtuale. Africa ExPress tratta, da più di un lustro, i problemi del continente nel quale lavoro come giornalista ormai da oltre venticinque anni, prima come inviato del Corriere della Sera, e poi come direttore di ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Saviano sotto inchiesta per diffamazione a Salvini (27 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Saviano sotto inchiesta. Serie A, ecco i calendari della nuova stagione: inizio duro per Napoli e Lazio (27 luglio 2018)(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Roma - via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari” : prima famiglia in alloggi del Comune : Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune Continua a leggere L'articolo Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune proviene da NewsGo.

Roma - via allo sgombero di un campo nomadi per "problemi sanitari" : prima famiglia in alloggi del Comune : La Corte Europea diritti dell'Uomo aveva deciso la sospensione fino a venerdì, ma il Comune ha deciso diversamente. Esulta il ministro Salvini

Giuseppe Conte fotografato con la fidanzata Olivia Paladino in piscina : le foto in esclusiva su Oggi : Un villa sul litorale romano, una coppia che si rilassa a bordo piscina. Si tratta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e della bionda fidanzata Olivia Paladino. I due sono stati immortalati da Oggi e le foto sono esclusivissime. Conte, 53 anni e la Paladino, 38 anni, si godono il sole e la piscina. I due erano già stati fotografati sempre da Oggi dopo una cena all‘hotel Plaza di Roma, di proprietà del padre di lei. La compagna del ...

LEGIONELLA TRE MORTI A BRESSO : ALLARME IN LOMBARDIA/ Ultime notizie : al via oggi la disinfestazione : ALLARME LEGIONELLA a Milano, già 2 vittime e 17 casi accertati nella zona di BRESSO. Controlli a campione sull'acqua potabile, ma ancora non è stata individuata la fonte(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:46:00 GMT)

Rimborso voli Rynair cancellati per sciopero anche oggi 26 luglio : risarcimenti e diritti dei viaggiatori : Possibile ottenere il Rimborso dei voli Rynair cancellati per lo sciopero di ieri 25 ma anche di oggi 26 luglio? Quali diritti hanno i viaggiatori a causa della protesta dei lavoratori della compagnia che si è trovata costretta a cancellare oltre 600 tratte nel mondo in questo caldo periodo vacanziero? La mobilitazione sta avendo delle proporzioni davvero notevoli e prevede un risarcimento per chi ha visto svanire il suo viaggio di piacere o ...

Ilva - Di Maio avvia il procedimento per annullare la gara. Oggi l'incontro tra il ministro e i vertici di Arcelor Mittal : Un procedimento disciplinato per legge e che durerà per 30 giorni. Previsto Oggi l'incontro tra il ministro e i vertici del gruppo siderurgico -