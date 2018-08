Al Sud in 600mila famiglie disoccupate Da 16 anni è grande fuga | via 1 | 8 milioni di

Sud - Svimez : “900mila giovani se ne sono andati negli ultimi 16 anni. 600mila le famiglie in cui nessuno ha un lavoro” : La fuga di 1,8 milioni di residenti negli ultimi 16 anni, la metà dei quali under 34. Un “drammatico dualismo generazionale“, con 578mila giovani occupati in meno mentre a trovare lavoro sono stati quasi solo gli over 55. E il raddoppio, tra 2010 e 2018, delle famiglie in cui tutti sono disoccupati: ora sono 600mila. Intanto ai cittadini del Sud continuano a mancare, o sono carenti, alcuni diritti fondamentali, dalla sicurezza ...