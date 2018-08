Al Sud in 600 famiglie tutti disoccupati Da 16 anni è grande fuga | via 1 | 8 milioni di

huffingtonpost

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Un sud disoccupato, dal quale sempre più persone scelgono di fuggire. Questa la fotografia scattata da Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo Industriale del Mezzogiorno, nella anticipazioni del rapporto 2018 sulle condizioni de.600 miladisoccupate"Il numero dimeridionali coni componenti in cerca di occupazione è raddoppiato tra il 2010 e il 2018, da 362 mila a 600 mila (nel Centro-Nord sono 470 mila)". Così la Svimez che parla "di sacche di crescente emarginazione e degrado sociale, che scontano anche la debolezza dei servizi pubblici nelle aree periferiche". E definisce "preoccupante la crescita del fenomeno dei 'working poors'", ovvero del "lavoro a bassa retribuzione, dovuto a complessiva dequalificazione delle occupazioni e all'esplosione del part time involontario".Allarme "dualismo generazionale"La Svimez, l'associazione per lo ...