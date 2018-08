Al Roma Summer Fest 100 mila spettatori

Auditorium - il Roma Summer Fest chiude con 100 mila spettatori : ... Tony Allen, Corey Harris, Vijay Iyer, Dee Dee Bridgewater, Paolo Fresu, Randy Weston, Steve Coleman, Lizz Wright , il Festival prosegue fino al 5 agosto, e gli spettacoli in collaborazione con I ...

Auditorium : Si conclude la stagione estiva con 100.000 spettatori al Roma Summer Fest - 10.000 alla Casa del Jazz : Roma – Chiude con circa 100.000 spettatori Roma Summer Fest, il festival estivo della Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica. Dopo due mesi di grande musica dal vivo partiti il 26 maggio scorso con gli Arctic Monkeys la cavea, per la prima volta in piedi per alcuni concerti, si è “infiammata” quasi ogni sera grazie alle grandi star nazionali e internazionali come Arctic Monkeys, Patti Smith, Elio e le Storie Tese, ...

Biondo al Summer Festival vede tutta Roma dal suo Roof Garden : video da Piazza del Popolo : Biondo al Summer Festival porta Roof Garden. Non è quindi un caso che veda tutta Roma, dal momento che il pubblico presente in Piazza del Popolo è ogni anno più numeroso. Quest'anno, Biondo si è trovato dall'altra parte della barricata. Solo poco tempo fa, il giovanissimo artista era infatti parte del parterre che nel penultimo settimana di giugno affolla la Piazza Romana all'ombra del Pincio. Ilary Blasi non ha potuto contenere ...

'Rock in Roma Summer Fest' - dal 2019 la sinergia tra i festival musicali romani più famosi : Prende il nome di Rock in Roma Summer Fest la manifestazione che dal 2019 nascera' dalla collaborazione tra i festival musicali Romani Rock in Roma e Roma Summer Fest. Pur mantenendo la loro indipendenza artistica, dalla prossima estate le due kermesse capitoline faranno squadra e garantiranno la nascita di una grande manifestazione capace di coinvolgere migliaia e migliaia di appassionati delle 7 note. Merito agli ideatori ed organizzatori The ...

Presentato oggi il Rock in Roma Summer Fest : Rock in Roma e Roma Summer Fest, le due kermesse di punta della Capitale, si uniranno per dare vita nell’estate 2019 ad un unico grande Festival diffuso sul territorio cittadino. Una co-produzione Fondazione Musica per Roma – The Base che ha l’obiettivo di rendere Roma una grande città della musica in cui cinque tra le location più belle della capitale faranno da palcoscenico ai concerti di grandi big italiani e internazionali: la cavea ...

Rock In Roma Summer Fest - nasce la novità per i concerti nel 2019 : si punta a una platea mondiale : L'unione fa la forza. Rock in Roma e Roma Summer Fest , i due Festival musicali di punta della capitale, rilanciano per l'estate 2019. Insieme, per la prima volta, in un'unica grande maniFestazione, ...

Roma. Rock e Summer Fest uniscono le forze : Unione delle forze tra Rock in Roma e il Roma Summer Fest. Dalla prossima estate i due Festival più importanti

THEGIORNALISTI/ Roma balla al ritmo di “Felicità Puttana" (Wind Summer Festival 2018) : Questa sera i THEGIORNALISTI parteciperanno al Wind Summer Festival 2018 con "Felicità puttana", il nuovo singolo che farà parte dell'album "Love"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 22:29:00 GMT)

Il medley Roby Facchinetti e Riccardo Fogli al Summer Festival accende Roma nel ricordo dei Pooh (video) : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli al Summer Festival accende Piazza del Popolo nel ricordo dei Pooh, progetto che hanno concluso con il concerto del 30 dicembre 2016 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. I due artisti sono saliti sul palco Romano per aprire la terza serata della manifestazione condotta da Ilary Blasi, spiegando i loro esordi come ricorda Roby Facchinetti: "Ai nostri tempi, era difficile far capire che la musica era una ...

TheGiornalisti/ Video - il Love Tour regista sold out e viene aggiunta una data a Roma (Wind Summer Festival) : Questa sera i TheGiornalisti parteciperanno al Wind Summer Festival 2018 con "Felicità puttana", il nuovo singolo che farà èarte dell'album "Love"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 07:55:00 GMT)

Suzanne Vega - il 16 a Roma per l' 'European Summer Tour' : Lunedì 16 sarà l'unica data a Roma per Suzanne Vega nel suo 'European Summer Tour 2018' in duo con Gerry Leonard alle chitarre in un concerto che ripercorre i migliori successi della lunga e prolifica ...

Maneskin/ Video esibizione : "Roma è il nostro regno - il palco è il nostro trono" (Wind Summer Festival 2018) : Saranno i Maneskin, con il singolo “Morirò da re”, ad infiammare la seconda serata del Wind Summer Festival 2018. Info e news sulla band che di recente ha stregato l’Europa.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 22:32:00 GMT)

Roma al Gay Village : Caput Mundi Summer Edition : ...//www.facebook.com/webtvstudios http://www.webtvstudios.it http://www.Romavideoeventi.it/ News, Sport, Spettacolo, Teatro, Sfilate di Moda Un'immagine illustra … Il Video ti emoziona! Link: https://...

LUCA CARBONI/ Video - il suo Sputnik attracca in Piazza del popolo a Roma (Wind Summer festival 2018) : LUCA CARBONI sarà tra gli artisti che si esibiranno nel corso della prima serata del Wind Summer festival, in onda questa sera su Canale 5. L'artista bolognese presenta "Una grande festa".(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 09:22:00 GMT)