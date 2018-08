Air France-KLM si infiamma dopo bilancio e patto con Air Europe

Tour de France - il pagellone di SportFAir : Sagan e Alaphilippe snow - Craddock eroe - Dumoulin e Froome dimostrano che la doppietta Giro-Tour non è impossibile e adesso Nibali ci pensa : Tour de France, si conclude oggi a Parigi con la classica passerella sui Campi Elisi la 105ª edizione della Grand Boucle vinta da Geraint Thomas a 32 anni: il pagellone di SportFair Il Tour de France n° 105 s’è concluso oggi a Parigi con la vittoria di Geraint Thomas, 32 anni, pistard britannico del Team Sky. In carriera era sempre stato un gregario, il suo miglior piazzamento in classifica generale era stato il 15° posto sempre nei ...

Tour de France 2018 : la rinascita di NAiro Quintana. Ha perso smalto - ma torna in corsa per il podio : Sembrava l’ombra di se stesso da due anni a questa parte, non sembrava più in grado di fare la differenza sulle amate salite, si era quasi eclissato dal ciclismo che conta dopo un deludente 2017 in cui era partito per puntare alla doppietta Giro-Tour fallendo miseramente. Oggi però è rinato dalle sue ceneri, sul suo terreno prediletto, con il naso rivolto all’insù, in una delle tappe simbolo di questa edizione della Grande Boucle: ...

Tour de France - NAiro Quintana : “Volevo lasciare il mio segno - oggi squadra impeccabile dopo tanto caos” : Nairo Quintana è risorto nella seconda giornata sui Pirenei al Tour de France e ha vinto la 17^ tappa grazie a una bellissima azione personale partita a 14 chilometri dal traguardo, appena era iniziato il Col du Portet. Il colombiano ha impresso un passo eccezionale sull’ultima ascesa di giornata e ha dato un senso alla sua Grande Boucle, conquistando una meritatissima vittoria che dà morale alla Movistar e che permette al sudamericano di ...

NAiro Quintana ha vinto la 17esima tappa del Tour de France e Geraint Thomas è ancora in maglia gialla : Nairo Quintana, ciclista colombiano della Movistar specializzato nelle salite, ha vinto in solitaria la 17esima tappa del Tour de France, con partenza da Bagnères-de-Luchon e arrivo a Saint-Lary-Soulan, in cima al Col du Portet. La tappa è stata determinante soprattutto perché The post Nairo Quintana ha vinto la 17esima tappa del Tour de France e Geraint Thomas è ancora in maglia gialla appeared first on Il Post.

Tour de France 2018 - rinasce NAiro Quintana sui Pirenei! Froome si stacca - Barde affonda. Thomas sempre più leader : Spettacolo doveva esserci e spettacolo è stato, anche se non totale, sui Pirenei. 65 km da Bagnères-de-Luchon a Saint-Lary-Soulan, la diciassettesima tappa è la più corta degli ultimi trent’anni al Tour de France: tre salite per provare a ribaltare gli equilibri. Si risveglia la Movistar, che con Nairo Quintana va a prendersi il successo parziale, non crolla, anzi, dà un altro segnale verso il successo finale Geraint Thomas che stacca ...

Tour de France – NAiro Quintana vince sul Col du Porter - Thomas impressiona e blinda la maglia gialla mentre Froome dice addio alla “doppietta” : Quintana si prende il Col du Porter, Thomas consolida la sua leadership: Froome cede nella 17ª tappa del Tour de France Una tappa insolita, ma senza troppi colpi di scena durante i suoi solo 65km, da Bagnères de Luchon a Saint Lary Soulan. Tre i Gpm che ci ciclisti hanno dovuto affrontare, due di prima categoria per poi arrivare sul Col du Porter, di Hors Categorie, ovvero la più difficile in assoluto da affrontare. E’ un eccellente ...

DIRETTA/ Tour de France 2018 streaming video e tv : che trionfo per NAiro Quintana! Thomas a podio (17^ tappa) : DIRETTA Tour de France 2018: info streaming video e tv della 17^ tappa da Bagneres de Luchon a Saint Lary Soulan, oggi 25 luglio. Occhio alla partenza in griglia.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 17:40:00 GMT)

Tour de France 2018 : NAiro Quintana e Romain Bardet - i grandi delusi. Ma tutto può ancora cambiare… : Al netto delle cadute di Richie Porte e Vincenzo Nibali, entrambi davvero colpiti da una sfortuna incredibile, possono essere due i grandissimi delusi del Tour de France 2018 quando siamo giunti ormai all’ultimo giorno di riposo e stiamo per approcciare la terza settimana della Grande Boucle: Romain Bardet e Nairo Quintana partivano in prima fila per quanto riguarda la lista dei favoriti alla vigilia, invece non sono riusciti ancora a dare ...

Tour de France 2018 - ennesimo fallimento per NAiro Quintana. Forte ridimensionamento per il colombiano : Doveva essere il suo Tour de France. Percorso perfetto, squadra ideale, e invece si sta prospettando l’ennesima delusione. Nairo Quintana non riesce più a trovare lo spunto che l’ha portato, nei primi anni di carriera, a guadagnarsi l’appellativo di nuovo fenomeno del ciclismo internazionale. Le vittorie sono arrivate (trionfo al Giro d’Italia 2014, Maglia Rossa alla Vuelta di Spagna 2016), ma c’è come ...

Tour de France 2018 - Froome e Thomas vincono il premio fAir-play e aspettano Nibali. Bardet - antisportivo - se ne infischia : Vincenzo Nibali è caduto sull’Alpe d’Huez, nella dodicesima tappa del Tour de France a causa di moto della Gendermeria. Lo Squalo si trovava al comando della corsa, in piena lotta per la vittoria, e in quello sfortunato momento stava proprio accelerando per rispondere all’attacco di Chris Froome. La moto ha però buttato a terra il siciliano, che dopo qualche istante di spaesamento per la brutta botta, è tornato in sella e si è messo ...

Alitalia - Di Maio e Toninelli : “Tornerà di bandiera”/ E torna alla mente stop di Berlusconi ad Air France-Klm : Alitalia, sul futuro della compagnia aerea sono intervenuti sia Luigi Di Maio che Danilo Toninelli. L'intenzione è di mantenere il controllo in mani italiane(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 14:22:00 GMT)

Da Bari a Parigi con Air France per un mese e mezzo : Parte oggi, 18 luglio 2018, il collegamento con volo diretto da Bari a Parigi Charles de Gaulle . Una opportunità offerta per un mese e mezzo, 18 luglio " 2 settembre, da Air France che opera dallo ...

Air France-KLM - a maggio 2018 crescita passeggeri del 3 - 7% : Teleborsa, - Per Air France-KLM passeggeri in crescita del 3,7% a maggio. Il Gruppo ha registrato in particolare una netto incremento nei collegamenti con il Sud America e melle sue attività low cost, ...

Air France-KLM - a maggio 2018 crescita passeggeri del 3 - 7% : Per Air France-KLM passeggeri in crescita del 3,7% a maggio . Il Gruppo ha registrato in particolare una netto incremento nei collegamenti con il Sud America e melle sue attività low cost, soprattutto ...