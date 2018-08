AIDAA | raddoppiati in 6 mesi gli avvelenamenti di cani in villa

meteoweb.eu

(Di mercoledì 1 agosto 2018) “Negli ultimisono aumentati a dismisura i casi di avvelenamento deiin proprietà privata ed in particolare nei giardini delle villette“: lo riporta l’associazione animalistain una nota. “Il caso più eclatante è dei giorni scorsi con l’avvelenamento del cane eroe Kaos che aveva partecipato alle ricerche dopo il terremoto di Amatrice aiutando a ritrovare diverse persone ancora vive ma sepolte sotto le macerie. Stando ai dati in nostro possesso rilevati dagli articoli apparsi sui giornali e sui social da inizio anno e quindi in questi primi settesono stati circa 1.300 iavvelenati in proprietà privata, contro gli 878 casi di tutto lo scorso anno e di questi circa 400 sono morti a causa dell’ingestione di bocconi avvelenati, purtroppo in nessun caso fino ad oggi è stato trovato o denunciato il responsabile di questi ...