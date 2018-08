Ai Gialloverdi non piace il rosa Donne penalizzate nelle nomine | la denuncia dell' Aidda

Fmi boccia i Gialloverdi : "Misure non sostenibili" : Roma L'Fmi non è ottimista. Dice che ci sono rischi per l'Europa, anche per le "incertezze" italiane. E a proposito del Belpaese, non vede di buon occhio le scelte di politica economica del governo Lega/M5s.L'ultimo rapporto del Fondo sull'Eurozona se la prende con le misure "di spesa e fiscali" ipotizzate dal nuovo esecutivo. "Se avranno piena attuazione, forniranno una significativa espansione fiscale, in contraddizione con la sostenibilità ...

Stelle e strisce Gialloverdi. Parata di ministri (e non solo) alla festa dell'ambasciatore Usa : Roma. Villa Taverna. Non c'è Beppe Grillo che improvvisa un comizio, nel giorno dell'anniversario dell'Indipendenza americana, come quattro anni fa quando il Movimento 5 Stelle era all'opposizione. Ora è tutto cambiato. Arriva invece Luigi Di Maio, che entra nella residenza dell'ambasciatore in versione istituzionale scortato dallo staff. Tra un selfie e l'altro va dicendo: "Ci occuperemo anche di questo". Perché sono tanti ...